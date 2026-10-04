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Tamm alistas Hiinas enam kui pool tuhat kohta kõrgemal asuva vastase

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Eesti tennisist Kristjan Tamm (ATP 1111.) alustas Hiinas Wuningis toimuval ATP Challenger 50 taseme turniiri võiduga.

Tamm läks kvalifikatsiooni avaringis vastamisi Jaapani tennisisti Naoya Hondaga (ATP 601.), kes oli saanud kvalifikatsioonitabelisse teise asetuse ja võitis teda 7:6 (7:3), 6:4. Seejuures avasetis tuli Tamm välja murdega kaotusseisust.

Pääsuks põhiturniirile peab Tamm alistama veel ühe vastase ehk maailma edetabelis 861. positsiooni hoidva Martin Borisjuki.

Tamm osaleb Hiina turniiril ka paarismängus, kus tema partneriks on kohalik tennisist Aoran Wang. Esimeses ringis on nende vastasteks Luca Castelnuovo (Šveits) ja Jeffrey Hsu (Taiwan).

Toimetaja: Siim Boikov

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