Poliitikut süüdistanud Hiina tennisisti kadumine on kaasmängijad murelikuks teinud

Novembri esimestel päevadel süüdistas 35-aastane endine Hiina paarismängu esinumber riigi võimuladvikusse kuuluvat, nüüdseks 75-aastast Zhang Gaolid seksuaalses ahistamises. Hiina sotsiaalmeediavõrgustikku Weibosse tehtud postitus kustutati umbes pool tundi hiljem, seejärel muudeti tema profiil mõneks ajaks nähtamatuks ning kuigi see taastati, ei ole võimalik tennisisti postituste all kommenteerida.

Hiina välisministeerium ei ole intsidenti kommenteerinud, samuti pole läänemeedia küsimustele vastanud Zhang. Mõned päevad tagasi kirjutas Daily Mail, et Peng on "kadunud" ning tema saatuse üle on hakanud muret tundma paljud tennisistid. Pühapäeval tegi oma avalduse ka naiste tennise katusorganisatsioon WTA.

"Hiljutised WTA mängijat Peng Shuaid puudutavad sündmused on äärmiselt murettekitavad," kirjutas WTA esimees Steve Simon pühapäevases pressiteates. "Naistele pühendatud organisatsioonina oleme jätkuvalt pühendunud võrdsusele, võimalustele ja austusele. Peng Shuai ja kõik naised väärivad ärakuulamist, mitte tsensuuri."

"Tema seksuaalset ahistamist kaasavat süüdistust endise Hiina tipp-poliitiku suunas peab käsitlema väga tõsiselt. Kõigis ühiskondades peab kirjeldatud käitumist uurima, mitte ignoreerima. Tunnustame Peng Shuaid tema märkimisväärse vapruse ja tugevuse eest," lisas WTA.

"Fakt, et Peng Shuai on kadunud, pole vaid WTA probleem," jagas WTA postitust viiekordne paarismängu slämmivõitja Nicolas Mahut. "Oleme kõik mures." "Ma ei suuda uskuda, et selline asi saab 21. sajandil juhtuda," lisas maailma 121. reket Liam Broady. Sõna on võtnud ka endine maailma 11. reket Alize Cornet.

Let's not remain silent #WhereIsPengShuai — Alize Cornet (@alizecornet) November 13, 2021