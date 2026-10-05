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Tamm jäi Challengeri turniiril napilt põhitabelist välja

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Tennisist Kristjan Tamm (ATP 1119.) kaotas Hiinas Wuningis toimuval ATP Challenger 50 taseme turniiril üksikmängu kvalifikatsioonis otsustavas ringis.

Tamm alistas kvalifikatsiooni avaringis jaapanlase Naoya Honda (ATP 607.) ja pidi pääsuks põhiturniirile jagu saama Martin Borisjukist (ATP 861.). Eestlane andis valgevenelasele väärt lahingu, kuid lubas mõlemas setis korra oma servigeimi murda ning Borisjukile sellest piisas, et võita matš 6:4, 6:4.

Tamm osaleb Hiina turniiril ka paarismängus, kus tema partneriks on kohalik tennisist Aoran Wang. Esimeses ringis on nende vastasteks Luca Castelnuovo (Šveits) ja Jeffrey Hsu (Taiwan).

Toimetaja: Henrik Laever

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