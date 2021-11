Kadunud Hiina tennisistilt tuli kiri, WTA ärevus kasvab

Paarismängus maailma esinumbri kohta hoidnud Peng teatas paar nädalat tagasi sotsiaalmeediaplatvormil Wibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem kokku-lahku konsensuslik suhe.

Juhtum tekitas nii Hiinas kui ka ülejäänud maailmas kõvasti kõneainet, millele lisas hoogu asjaolu, et hiljem pole mängijat avalikuses nähtud.

Naiste profitennise organisatsioon WTA on nõudnud Hiinalt ütluste osas uurimise alustamist ja palunud lõpetada tennisemängija vaigistamine. Kolmapäeval jõudis WTA juhile Steve Simonile kiri, milles hiinlanna väidab, et eelneva teate taga polnud tema.

"Tere kõigile, Shuai Peng siin," algab kiri. "Hiljuti WTA ametlikul koduleheküljel avaldatud uudist ei kontrollitud ega kinnitatud minuga ja see avaldati minu nõusolekuta. Selles avalduses kirjeldatud uudis, sealjuures süüdistus seksuaalkallaletungist ei vasta tõele."

"Ma ei ole kadunud ja minu turvalisus ei ole ohus. Ma olen lihtsalt kodus puhanud ja kõik on korras. Tänan, et minu pärast muretsete."

"Kui WTA avaldab minu kohta veel uudiseid, siis palun kinnitage need minuga ja avaldage minu nõusolekul," jätkub kiri. "Professionaalse tennisemängijana tänane teid seltsi pakkumise ja tähelepanu eest."

"Ma loodan tulevikus koos teiega Hiina tennist promoda, kui mul on selleks võimalus. Ma loodan, et Hiina tennis läheb paremaks ja paremaks. Veel kord, tänan tähelepanu eest."

Kirjale vastas Steve Simon ja avaldas kahtlust selle siiruse osas. "Täna Hiina meedias tehtud avaldus Shuai Pengi kohta üksnes kasvatab minus muret tema ohutuse ja asukoha pärast," teatas Simon WTA kodulehekülje vahendusel.

"Mul on raske uskuda, et Shuai Peng tegelikult kirjutas selle e-kirja, mille saime või usub seda, mida talle omistatakse. Shuai Peng näitas üles imetlusväärset vaprust, et rääkis Hiina valitsuse endise tippametniku seksuaalkallaletungi süüdistusest," vastas WTA juht.

"WTA ja ülejäänud maailm vajavad sõltumatut ja kontrollitavat tõendit, et ta pole ohus. Ma olen mitmel moel üritanud korduvalt temani jõuda, aga tulutult."

"Shuai Peng peab saama vabalt rääkida, ilma sunni või hirmutamiseta ükskõik kelle poolt," jätkas Simon. "Tema süüdistust seksuaalkallaletungi osas tuleb austada, täie läbipaistvusega ja tsensuurita uurida. Naiste hääli tuleb kuulda ja austada, mitte neid tsenseerida ega dikteerida."