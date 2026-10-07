X!

ERR-i sporditoimetuse raudvara Eha Väinsalu tähistab 80. sünnipäeva

Varia
Eha Väinsalu 1990-ndatel režiipuldis
Vaata galeriid
31 pilti
Varia

7. oktoobril tähistab 80. sünnipäeva ERR-i sporditoimetuse raudvara, enam kui 50 aastat televisioonis töötanud Eha Väinsalu.

Väinsalu on 1974. aastast töötanud ERR-i sporditoimetuses režissööri ja spordiarhiivi hoidjana, kelle nime on tõenäoliselt paljud näinud erinevate saadete ja filmide lõputiitrites.

"Ega ma ei teadnud sellest televisioonist ju midagi, kui siia sattusin," meenutas Väinsalu kaks aastat tagasi taskuhäälingus "Spordis ainult tüdrukud" 1974. aasta sügist, kui ta Eesti Televisiooni tööle tuli. "Olin filmiarhiivis ja telemajast üks režissöör küsis, kas ma ei tahaks tööle tulla, kuna neil läks üks assistent ära AK-st. Tulin vaatama ja siis nädal aega anti otsustamiseks aega. Ja tulingi."

Endine kolleeg, siiani tihti Ehaga koostööd tegev režissöör Steiv Silm iseloomustab teda niimoodi:

Eha Väinsalule on Eesti spordi biograafilises leksikonis pühendatud vaid kolm lühikest lauset. Esimene on sünniaeg ja amet. Teine on haridustee. Ja siis see kolmas, miks teda võib pidada Eesti (tele)spordi "heaks haldjaks" – inimeseks, kelle panus on olnud hiiglaslik, kuid avalikkuse jaoks enamasti nähtamatu. Välja arvatud neile, kes oskavad lugeda peent kirja.

Oma 80. sünnipäeva tähistav Eha Väinsalu on endiselt heas vormis ja aktiivses tööhoos. Eesti Rahvusringhäälingus on tal käsil juba 52. tööaasta järjest – nii režissööri kui ka spordiarhiivi hoidjana. Ta alustas oma režiikarjääri ajal, mil ETV sporditoimetuse juhiks sai Toomas Uba ning käivitusid legendaarsed telespordisaated "Spordiprisma" ja "TV 10 olümpiastarti". Viimane neist on ekraanil siiani ning ka Eha Väinsalu on seal endiselt tegev, olles toimetaja Anu Sääritsa parem käsi – järjepidevus, mis kõlab uskumatuna.

Nooruses tegeles Väinsalu ise aktiivselt vehklemisega. Ent saatust määras suuresti perekonna spordialaks kujunenud purjetamine. Just see taust osutus hindamatuks Tallinna olümpiaregati teleülekannete ja -saadete tegemisel – töös, mille kaudu jõudsid maailma tipptasemel purjetamisvõistlused Eestist Eesti inimeste kodudesse. Sealt alates on Eha Väinsalu olnud seotud kõigi ERR-i suurte spordiprojektidega, ilma eranditeta.

Eha Väinsalu ja režissöör Steiv Silm filmi "Magnus Kirt: Tagasitulek" esilinastusel 2026. aastal Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Aktiivse režiitöö kõrval on vähemalt sama kaalukas tema roll rahvusringhäälingu spordiarhiivi hoidja ja arendajana. Ta teab peast, milliselt riiulilt, milliselt lindilt ja millisest aastast on võimalik leida konkreetne hetk Eesti spordiloost. Viimased viisteist aastat on tema juhtimisel tegeletud arhiivi süstemaatilise digiteerimisega, ent suur osa materjalist on endiselt analoogkandjatel. Seetõttu on Eha Väinsalu teadmised ja mälu jätkuvalt asendamatud kõikidele režissööridele, toimetajatele ja produtsentidele, kes sporditeemalisi saateid või filme loovad. Ja mitte ainult ERR-is. Eha Väinsalu ei ole lihtsalt arhiivi hoidja – ta on selle elav kataloog.

Kui nüüd naasta selle kolmanda, tagasihoidliku lause juurde – "töötanud alates 1974. aastast ETV spordisaadete toimetuses režissöörina ja spordiarhiivi hoidjana" – siis tuleb tunnistada, et see ei ole isegi mitte jäämäe veepealne osa, vaid selle kõige tipmine lumehelves. On sisuliselt võimatu kokku lugeda telesaateid ja filme, mille lõputiitrites tema nimi peenes kirjas vilksatab. Kindlasti kõik ETV ja ERR-i spordisaated, lugematu hulk dokumentaale ning mängufilmegi. Nii on Eha Väinsalu aastakümnete jooksul taustal järjepidevalt, ent vaikselt ja märkamatult toimetanud, jättes Eesti spordilukku hiiglasliku jälje.

Toimetaja: Maarja Värv

viimased uudised

11:06

Eesti vibulaskja võitis 3D MM-il pronksi

10:31

ERR-i sporditoimetuse raudvara Eha Väinsalu tähistab 80. sünnipäeva

10:20

Inglismaa alistas Wembley staadionil Tšehhi, Hispaania võõrsil Horvaatia

09:47

Jürgenson: nii sümpaatset koondiseakent oma eluajast ei mäletagi

09:09

U-21 jalgpallikoondis lõpetas EM-valiksarja kaotusega

08:34

Tiitlikaitsja TSA pidi uue hooaja avamängus kaotusega leppima

08:05

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

00:52

Käit: jääb kripeldama, et kõik kolm viigimängu on olnud võimalik võita

00:14

Rahulolev Henn: andsime nii palju, kui meil üldse anda oli

06.10

Kapten Paskotši: tulime võitma, aga Islandi vastu on kaks viiki hea tulemus

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

29.09

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul Uuendatud

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

05.10

Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

06.10

Tartu andis eurosarja avamängus Varssavile võidu kätte juba avaperioodil Uuendatud

08:05

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

06.10

Gauff pärast vastuolulist momenti Hiinas: rassistlike sõnumite hulk on meeletu

06.10

Evenepoelile ülinapilt kaotanud itaallane nõuab täiendavaid selgitusi

06.10

Alcaraz kaitses Tokyos tiitlit, Djokovic jõudis Pekingis Federeri kannule

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

05.10

Kuusmaa esimese euromängu eel: nüüd on reaalsus käes

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo