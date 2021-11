WTA nõuab Hiinalt seksuaalrünnaku uurimist ja mängija ärakuulamist

Üle-eelmisel nädalal tegi Peng sotsiaalmeediaplatvormil Wibo avalduse, milles süüdistas endist Hiina asepeaministrit ja poliitbüroo liiget Gaoli Zhangi seksuaalses kallaletungis.

Paarismängus maailma esinumbri kohta hoidnud Peng kirjutas, et sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem kokku-lahku konsensuslik suhe.

35-aastane tennisist lisas pool tundi hiljem kustatud postituses, et tal pole poliitika vastu mingeid tõendeid.

Sündmus tekitas nii Hiinas kui ka maailmas kõvasti kõneainet, millele lisas hoogu asjaolu, et mängijat pole pärast seda enam avalikkuses nähtud.

WTA avaldas teate, milles soovib hiinlastelt juhtunu osas täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist. "Hiljutised sündmused Hiinas seoses tennisemängija Shuai Pengiga avaldavad sügavat muret," ütles WTA juht Steve Simon.

Gaoli Zhang Autor/allikas: SCANPIX / AFP

"Shuai Peng ja kõik teised naised tuleb ära kuulata, mitte neid tsenseerida. Tema süüdistust endise Hiina liidri käitumise kohta, mis hõlmas seksuaalset rünnakut, tuleb kohelda ülimalt tõsiselt."

Hiina riiklik informatsioonibüroo ega Hiina tenniseliit ei ole WTA avaldust kommenteerinud, küll on seda kiitnud mitmed tennisistid, kuigi WTA-l on seda tehes palju kaotada.

Suurriik on WTA kalendrisse kõvasti panustanud ja näiteks aastalõputurniirid toimunud kuni 2030. aastani lepingu järgi Shenzhenis. Tänavu mängitakse koroonaviiruse pandeemia tõttu küll Guadalajaras.

Simon lisas pühapäeval ajalehele New York Times, et keegi WTA-st ei ole Pengiga rääkinud, aga ta on saanud kinnituse Hiina tenniseliidrult, et mängija on turvalises kohas ja teda ei ähvarda füüsiline oht.

"Ma arvan, et kõik saavad täielikult aru, mis on mitmest punktist vaadatuna kaalul," lausus tennisejuht, kelle sõnul loobutakse hiinlastega koostööst, kui asja käsile ei võeta. "Ma arvan, et oleme kõik - mängijatest nõukoguni - üksmeelel, et ainus vastuvõetav lähenemisviis on teha seda, mis on õige."