Rahvusvaheline olümpiakomitee: ka meie muretseme Peng Shuai pärast

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas pärast naiste profitennise katuseorganisatsiooni ehk WTA otsust praegu Hiina turniiridest loobuda, et ka nemad tunnevad hiinlanna Peng Shuai heaolu pärast endiselt muret, aga nad on otsustanud valida "vaikse diplomaatia" lähenemise.

WTA juht Steve Simon teatas kolmapäeval, et tuleval aastal Hiinas, sealhulgas Hongkongis WTA turniire ei korraldada. "Ma ei näe, kuidas oleks meie sportlastel võimalik Hiinas võistelda, kui Peng Shuaile ei anta võimalust avameelselt oma juhtumist rääkida," ütles Simon pressiteate vahendusel. "Praegust olukorda arvestades muretsen ka selle pärast, millega riskiksid meie mängijad ja töötajad, kui 2022. aastal Hiinas turniirid oleksid."

"Mul on tõsised kahtlused selle osas, et Peng Shuai on praegu vaba ja turvalises kohas. Usun, et teda on hirmutatud ja sunnitud muutma oma esialgselt lugu. WTA on algusest peale nõudnud Hiinalt läbipaistvat juurdlust Peng Shuai juhtumi kohta," lisas Simon. "Naiste seksuaalse ahistamise ja kallaletungide varjamine ei saa muutuda aktsepteeritavaks. See on vastuolus sellega, mille eest WTA seisab – naiste võrdne kohtlemine."

Paarismängu endine maailma esinumber Peng teatas novembri alguses sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati, tema varasemaid postitusi pole võimalik Weibos jagada ega kommenteerida.

Kuna pärast postitust tennisisti avalikkuses ei nähtud, hakati muretsema tema heaolu pärast. WTA nõudis hiinlastelt juhtunu osas täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist, samuti sooviti kinnitust, et 35-aastane Peng on turvalises kohas ja temaga on kõik hästi.

Seepeale sai WTA juht Steve Simon väidetavalt Pengilt kirja, avalikkusega jagas seda aga Hiina riigimeedia, mistõttu kasvas kogu tennisemaailma ärevus ning infot tennisetähe asukoha kohta nõudsid ka USA, ÜRO, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Paljud kritiseerisid ROK-i, et loetud kuud enne Pekingi olümpiamänge ei julge nad Hiinat survestada ega tunne huvi tennisisti turvalisuse pärast. Poolteist nädalat tagasi teatas aga ROK, et nende president Thomas Bach pidas Pengiga pooletunnise videokõne, kus naine kinnitas, et temaga on kõik hästi ja palus enda privaatsust austada.

Kuna videokõnest avaldati üksnes pilt, tekitas ka see nii ajakirjanikes, teistes mängijates kui ka WTA juhtorganites skepsist, mis kulmineerus WTA otsusega Hiina turniirid teadmata ajaks ära jätta.

Simon ütles intervjuus uudisteagentuurile AP, et WTA ei kavatse enne Hiina naasta, kui nende nõudele ei vastata – et Pengi süüdistusi seksuaalse rünnaku kohta tuleb täielikult, ausalt ja läbipaistvalt uurida, ilma tsensuurita.

WTA jõulise avalduse järel tegi ka ROK uue avalduse, mis on juba palju kriitikat pälvinud. "Sarnaselt paljudele inimestele oleme ka meie Peng Shuai heaolu ja turvalisuse pärast mures. Seetõttu pidas ROK-i meeskond temaga eile järjekordse videokõne. Pakkusime talle igakülgset tuge, oleme temaga regulaarselt ühenduses ja leppisime jaanuarikuuks kohtumise kokku," seisis pressiteates.

"Tema heaolu ja turvalisuse tagamiseks on erinevad viisid. Meie oleme otsustanud minna inimlikku ja isikukeskset teed. Kuna ta on kolmekordne olümpialane, räägib ROK tema süüdistustest Hiina spordiorganisatsioonidega," jätkus ROK-i avaldus. "Kasutame "vaikset diplomaatiat", mis on antud olukorras ning valitsuste ja teiste organisatsioonide kogemustele tuginedes parim viis selliste humanitaarprobleemide lahendamiseks."

"ROK-i pingutuste tulemusel pidasime 21. novembril Peng Shuaiga pooletunnise videokõne, kus ta selgitas enda olukorda ja paistis olevat turvalises kohas ja temaga oli kõik nii hästi, kui praeguses olukorras olla saab. Kõike seda sama kinnitas ta eilses kõnes," teatas ROK. "Meie inimlik ja isikukeskne lähenemine tähendab, et oleme jätkuvalt mures tema olukorra pärast ning jätkame tema toetamist."