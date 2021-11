Hiina: Peng Shuai teema politiseerimine tuleb lõpetada

Kolme nädala eest süüdistas Peng endist Hiina kõrget riigiametnikku Gaoli Zhangi seksuaalses kallaletungis ja kadus seejärel avalikkuse silme alt. See pani mitmeid inimesi tennisisti heaolu pärast muretsema, seejuures naiste profitennise organisatsiooni WTA-d.

Nädalavahetuses ilmus Peng siiski Pekingis välja ja pidas videokõne rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga, kuid WTA teatel ei lahendanud see olukorda ega leevendanud muret.

"See ei ole diplomaatiline küsimus," sõnas aga Hiina välisministeeriumi kõneisik Lijian Zhao teisipäevasel pressibriifingul. "Ma usun, et kõik on näinud, kuidas on ta hiljuti osalenud mõnel avalikul üritusel ja pidas ka videokõne ROK-i president Bachiga. Ma loodan, et teatud inimesed lõpetavad pahatahtliku propaganda, rääkimata asja politiseerimisest."