Inglismaa alistas Wembley staadionil Tšehhi, Hispaania võõrsil Horvaatia

Inglismaa läks kodupubliku ees juhtima 27. minutil Tšehhi kaitsja Vladimir Coufal omaväravast, 40. minutil sai jala valgeks inglaste liider Harry Kane. Pärast poolajapausi sahistas Kane veelkord külaliste väravavõrku, kui kerkis 57. minutil nurgalöögi jaoks kõige kõrgemale.

Inglismaa on võitnud neljast mängust kolm, kuid jäi avamängus alla Hispaaniale, kes teenis teisipäeval samuti võidulisa ja jätkab täiseduga. Hispaanlased jäid Splitis Ivan Perišici 17. minuti tabamuse järel kaotusseisu, kuid külalised läksid seejärel väravajahile ning jõudsid 61. minutil pärale, kui Mikel Merino seisu viigistas.

79. minutil saadeti Horvaatia värava autor Perišic teise kollase kaardiga väljakult ning Hispaania karistas vähemusse jäänud võõrustaja ära, kui Merino 88. minutil 2:1 võidu vormistas.

B-tasandil teenis Šveits Põhja-Makedoonia üle kindla 3:0 võidu, Sloveenia alistas võõrsil Šotimaa 2:1.

Lisaks Eesti kohtumisele Islandiga peeti C-tasandil veel viis mängu. Meiega samas alagrupis alistas Bulgaaria Luksemburgi 2:0. Teistes alagruppides sai Slovakkia Moldova üle 4:0 võidu ning Kasahstan ja Fääri saared mängisid välja 2:2 viigi, Albaania alistas San Marino 2:1 ning Valgevene sai esimese minuti värava abil jagu Soomest.