WTA on kadunud tennisisti toetamiseks valmis Hiina turniiridest loobuma

Paarismängus maailma esinumbriks olnud Peng teatas paar nädalat tagasi sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati ja hiljem pole tennisisti avalikkuses nähtud.

Pärast WTA arupärimist avaldati Hiina meedias kiri, milles Peng teatab, et temaga on kõik korras, rahvusvahelises meedias tekitas see veelgi enam küsimusi. "Avaldus Peng Shuai kohta üksnes kasvatab minus muret tema ohutuse ja asukoha pärast," teatas WTA pealik Steve Simon. "Mul on raske uskuda, et Peng Shuai tegelikult kirjutas selle e-kirja, mille saime või usub seda, mida talle omistatakse."

Oma muret näitasid sotsiaalmeedia vahendusel üles paljud spordistaarid, teiste seas näiteks Gerard Pique, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Ons Jabeur, Stanislas Wawrinka ja Serena Williams. "Uudised Peng Shuaist šokeerivad mind. Loodan, et ta on ohutus kohas ja leitakse peatselt. See vajab uurimist ja me ei tohi vaikida," kirjutas Williams.

Twitteris jagatakse Pengi pilti teemaviitega #WhereIsPengShuai [Kus on Peng Shuai], millega liitus neljapäeva õhtul ka WTA.

Simon teatas ühtlasi USA meediale, et WTA on valmis lõpetama Hiinaga igasuguse koostöö, sealjuures loobuma kümneid miljoneid dollareid väärt turniiridest. "Oleme igal juhul sellega nõus ning valmis kõigiks komplikatsioonideks, sest see on kahtlemata ärist tähtsam. Naisi peab austama, mitte tsenseerima," sõnas Simon.

Neljapäeval teatas Indiana osariigi saadik Jim Banks, et on USA presidendile Joe Bidenile Pengi kadumise kohta kirja saatnud ja nõudnud, et Biden Hiinalt aru päriks. President kinnitaski hiljem, et USA kaalub Pekingi olümpiamängude diplomaatilist boikoteerimist, seda küll Hiina moslemite kohtlemise tõttu.