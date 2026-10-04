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Rõbakina esimene mäng esireketina lõppes ootamatu kaotusega

Tennis
Jelena Rõbakina ja Alina Tšarajeva
Jelena Rõbakina ja Alina Tšarajeva Autor/allikas: SCANPIX / AP
Tennis

Tennise USA lahtised võitnud ja maailma esireketiks kerkinud Jelena Rõbakina kaotas Pekingis alanud WTA 1000 kategooria turniiril juba teises ringis.

Esimese kohtumise maailma esinumbrina pidanud Rõbakina jäi ootamatult alla edetabelis alles 118. kohta hoidvale Armeenia tennisistile Alina Tšarajevale 6:3, 4:6, 3:6.

Rõbakina esimene serv töötas vaid 57-protsendiliselt, aga ta teenis esimeselt servilt vaid 60 protsenti punktidest. Kasahstani esindaja nimele kogunes ka seitse topeltviga. Tšarajeva esimene serv õnnestus 64 protsenti ja ta sai neilt 76 protsenti punktidest.

"Mul pole sõnu. See on imeline," ei jätkunud esimest korda Pekingis mänginud Tšarajeval vahetult pärast kohtumist palju sõnu.

Veidi hiljem langes konkurentsist ka Rõbakina rivaal ja talle USA lahtiste finaalis all jäänud Arina Sabalenka. Maailma teine number kaotas kolmandas ringis tšehhitar Nikola Bartunkovale (WTA 34.) 4:6, 3:6.

Küll aga on konkurentsis turniiri endised võitjad ehk ameeriklanna Coco Gauff, poolatar Iga Swiatek ja jaapanlanna Naomi Osaka. Tiitlit kaitsma pidanud ameeriklanna Amanda Anisimova loobus turniirist ja teda asendaski Rõbakina kukutanud Tšarajeva.

Toimetaja: Siim Boikov

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