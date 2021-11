ROK-i president: rääkisin Hiina tennisistiga, temaga on kõik korras

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et nende president Thomas Bach pidas pooletunnise videokõne kadunuks peetud Hiina tennisisti Peng Shuaiga, kes kinnitas, et temaga on kõik hästi.

Paljud kritiseerisid ROK-i, et loetud kuud enne Pekingi olümpiamänge ei julge nad Hiinat survestada ega tunne huvi tennisisti turvalisuse pärast. Pühapäeval aga teatas ROK, et Bach, ROK-i sportlaskomisjoni juht Emma Terho ja ROK-i liige Li Lingwei pidasid Pengiga pooletunnise videokõne.

ROK-i teatel tänas kolmel olümpial võistelnud Peng kõne alguses ROK-i muretsemise eest ning kinnitas, et ta on turvalises kohas, temaga on kõik hästi ja ta on enda kodus Pekingis, kuid soovib, et inimesed austaksid tema privaatsust. "Seetõttu eelistab ta praegu olla sõprade ja perega. Aga ta loodab siiski ka edaspidi tennisega seotuks jääda," seisis ROK-i teates.

"Minu jaoks oli see kergendus, et Peng Shuaiga on kõik korras, see oli meie peamine mure," sõnas Bach. "Ta tundus olevat lõõgastunud. Pakkusin talle meie tuge ja ütlesin, et ta võib igal ajal ühendust võtta, ta oli selle eest tänulik."

ROK lisas, et Bach tegi Pengile ettepaneku õhtusöögile minna kui ta jaanuari lõpus Pekingisse jõuab ning Peng võttis kutse vastu.

Naiste profitennise organisatsiooni (WTA) sõnul pole aga ka ROK-i videokõne nende jaoks piisav. "See video ei muuda meie nõuet, et Pengi süüdistusi seksuaalse rünnaku kohta tuleb täielikult, ausalt ja läbipaistvalt uurida, ilma tsensuurita. See oli peamine asi, mille tõttu me muretsema hakkasime," ütles WTA kõneisik The Guardianile. "Hea oli hiljutistes videotes Peng Shuaid näha, aga need ei leevenda WTA muret tema heaolu kohta ega ka selles osas, kas ta saab suhelda tsensuuri või sunnita."

Paarismängu endine maailma esinumber Peng teatas novembri alguses sotsiaalmeediaplatvormil Weibo, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati, tema varasemaid postitusi pole võimalik Weibos jagada ega kommenteerida.

Kuna pärast postitust tennisisti avalikkuses ei nähtud, hakati muretsema tema heaolu pärast. WTA nõudis hiinlastelt juhtunu osas täielikku, ausat ja läbipaistvat uurimist, samuti sooviti kinnitust, et 35-aastane Peng on turvalises kohas ja temaga on kõik hästi.

Seepeale sai WTA juht Steve Simon väidetavalt Pengilt kirja, avalikkusega jagas seda aga Hiina riigimeedia, mistõttu kasvas kogu tennisemaailma ärevus ning infot tennisetähe asukoha kohta nõudsid ka USA, ÜRO, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

Reedel hakkasid Hiina riigimeedia töötajad sotsiaalmeedias jagama pilte ja videoid Pengi väidetavatest käimistest Pekingis, kuid ka nende peale vastas Simon, et pole veendunud, et naisega on kõik hästi ja soovib isiklikult temaga vestelda niimoodi, et keegi teine samal ajal ruumis pole. "Kuigi oli positiivne teda näha, pole endiselt selge, kas ta on vaba ja kas tal lastakse vabalt tegutseda ilma riigipoolse sekkumiseta. Sellest videost ei piisa," teatas Simon.

BBC Hiina analüütik Kerry Allen kirjutas pärast ROK-i avaldust sotsiaalmeedias, et Hiina suhtlusvõrgustikus Weibo pole endiselt võimalik Peng Shuai varasemaid postitusi kommenteerida ning kui tema nime otsida, pole pärast septembrit keegi tema nime maininud ehk tegelikkuses on kõik vahepealsed postitused kustutatud. Allen tõi ka välja, et Hiina meedias pole Pengi teemal sõnagi räägitud ega kirjutatud ning kuigi Hiina riigimeedia töötajad on need, kes mitmel päeval Twitteris – Hiinas blokeeritud platvormil – Pengist pilte ja videoid jagasid, pole nende enda tööandja Pengist enam kui kaks aastat midagi kirjutanud.

Pengi pärast on muret väljendanud mitmed endised ja praegused tennisetähed, teiste seas Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Roger Federer ja Rafael Nadal. Twitteris on juba üle nädala olnud väga populaarne teemaviide #WhereIsPengShuai ehk #KusOnPengShuai.