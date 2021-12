WTA Hiinas turniire enam ei korralda

WTA otsus on seotud Hiina tennisisti Peng Shuai juhtumiga, kes novembri alguses süüdistas Hiina kõrget riigiametnikku seksuaalses kallaletungis ja seejärel kadus avalikuse eest.

"WTA nõukogu toetusel teatan, et WTA turniire Hiinas, sealhulgas Hong Kongis, enam ei korraldata. Ma ei näe, kuidas oleks meie sportlastel võimalik Hiinas võistelda, kui Peng Shuaile ei anta võimalust avameelselt oma juhtumist rääkida," teatas WTA esimees Steve Simon pressiteate vahendusel.

"Mul on tõsised kahtlused selle osas, et Peng Shuai on praegu vaba ja turvalises kohas. Usun, et teda on hirmutatud ja sunnitud muutma oma esialgselt lugu. WTA on algusest peale nõudnud Hiinalt läbipaistvat juurdlust Peng Shuai juhtumi kohta," lisas Simon.

"Naiste seksuaalse ahistamise ja kallaletungide varjamine ei saa muutuda aktsepteeritavaks. See on vastuolus sellega, mille eest WTA seisab - naiste võrdne kohtlemine," rääkis Simon.

"On kahetsusväärne, et olukord on jõudnud nii kaugele. Hiina ja Hong Kongi tennisekogukonnad on täis imelisi inimesi, kellega oleme aastaid koostööd teinud. Juhul kui Hiina ei astu neid samme, mida oleme algusest peale nõudnud, siis riskime sellega, et meie mängijad ja töötajad ei saa Hiina turniiridel end turvaliselt tunda," ütles Simon.