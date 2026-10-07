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Eesti vibulaskja võitis 3D MM-il pronksi

Vibulaskmine
Inge Sirkel-Suviste (paremal)
Inge Sirkel-Suviste (paremal) Autor/allikas: Eesti Vibuliit
Vibulaskmine

Eesti vibulaskja Inge Sirkel-Suviste võitis Ameerika Ühendriikides Yanktonis toimunud World Archery 3D maailmameistrivõistlustel vaistuvibu naiste arvestuses pronksmedali. Pronksimatšis alistas Sirkel-Suviste ameeriklanna Ava Jonesi tulemusega 74:70.

Sirkel-Suviste alustas väljalangemisringe kvalifikatsiooni kaheksanda asetusega. Kaheksandikfinaalis alistas ta Kristina Iakunina 98:91 ning pääses veerandfinaali, kus vastaseks tuli itaallanna Cinzia Noziglia. Sirkel-Suviste võitis tugeva duelli 106:103 ja kindlustas koha nelja parema seas.

Poolfinaalis kohtus Sirkel-Suviste austerlanna Rosemarie Leitneriga. Äärmiselt tasavägise duelli võitis Leitner vaid ühe punktiga 68:67, mistõttu jäi eestlanna finaalist napilt välja. Pronksimatšis läks Sirkel-Suviste vastamisi kvalifikatsioonis teise tulemuse lasknud ameeriklanna Ava Jonesiga. Eestlanna alustas medaliduelli tugeva laskmisega, suutis edu hoida ning võitis duelli 74:70.

"Pronksiduelli alustasin tugevalt ja püüdsin olla kogu aeg sammukese ees ja teha korralikke laske, millega ise ka rahule jääks. Väga järsu nurga all olid kaks märki, mida pole varem ette tulnud, ja oli endalegi üllatuseks, et nii hästi hakkama sain," ütles Sirke-Suviste.

Lapsest saadik vibulaskmisega tegelenud Sirkel-Suviste võistleb nii World Archery kui ka IFAA võistlussüsteemis. IFAA (International Field Archery Association) võistlustel on ta võitnud 3D maailmameistritiitli nii pikkvibu kui ka vaistuvibuga ning tulnud pikkvibus kuuel korral Euroopa meistriks.

Yanktoni pronks on Sirkel-Suvistele teine järjestikune World Archery 3D maailmameistrivõistluste medal. 2024. aastal Sloveenias toimunud MM-il võitis ta pronksi pikkvibus, tänavu Yanktonis jõudis ta poodiumile vaistuvibus. Naiste vaistuvibu maailmameistriks tuli prantslanna Virginie Chevrier, hõbemedali võitis austerlanna Rosemarie Leitner.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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