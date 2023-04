WTA karussell naaseb Hiina

WTA teatas 2021. aasta lõpus, et Hiinas turniire enam ei korraldata, sest Hiina tennisist Peng Shuai süüdistas riigi kõrget ametnikku seksuaalses ahistamises ja seejärel kadus avalikuse eest. Paar kuud hiljem võttis Shuai süüdistused tagasi. Hiinlanna väitis, et tema sotsiaalmeediapostitusest saadi valesti aru. Shuai kinnitas ka videokõnes Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachiga, et temaga on kõik korras.

Nüüdseks on WTA kannapöörde teinud ja jätkab Hiinas turniiride korraldamist selle aasta septembris. "Pärast 16-kuulist pausi ja pidevaid jõupingutusi meie esialgsete eesmärkide saavutamiseks ei ole olukord Peng Shuai ümber näidanud mingeid muutumise märke. Oleme jõudnud järeldusele, et me ei suuda seatud eesmärke kunagi täielikult saavutada ning mängijad ja turniiride korraldajad on need, kes maksavad selle eest kõrget hinda," teatas WTA pressiteate vahendusel.

"Oleme olnud ühenduses Peng Shuai lähedastega ja oleme veendunud, et ta elab turvaliselt oma perekonnaga Pekingis. Samuti oleme saanud kinnituse, et Hiinas tegutsevad WTA mängijad ja töötajad on riigis viibides kaitstud. WTA võtab seda kohustust tõsiselt ja vajadusel võtab kõik osapooled vastutusele," jätkas WTA. "Peng Shuaid ei saa selles protsessis unustada. Meie jaoks on oluline, et nii temale kui ka kõigile teistele naissportlastele tagataks ohutus. Sama oluline on, et naiste hääl oleks alati kuulda. WTA jätkab Peng Shuai ja teiste naiste eest seismist kogu maailmas."

Hiinast on aastate jooksul saanud WTA jaoks tähtis turg. Näiteks 2019. aastal korraldas WTA Hiinas üheksa turniiri, mis moodustasid kolmandiku WTA aastatulust. Kõige olulisem neist oli aastalõputurniir Shenzhenis, kus jagati välja rekordiliselt suur auhinnaraha — 14 miljonit dollarit. Aastalõputurniiri võitnud Ashleigh Barty pistis tasku 4,42 miljonit dollarit, mis on tänaseni naiste tennise läbi aegade suurim võidusumma.