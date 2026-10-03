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Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta

Tennis
Alexander Zverev ja Jannik Sinner
Alexander Zverev ja Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Hasenkopf
Tennis

Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Alexander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta.

25-aastane Sinner käis viimati väljakul Wimbledonis, kus alistas finaalis Zverevi ning teenis sellega oma karjääri viienda slämmivõidu. Tema vigastuspaus venib aga aina pikemaks, itaallane teatas laupäeval, et jätab vahele ka 7. oktoobril algavad Shanghai Masters-sarja turniiri.

"Kahjuks ei õnnestu mul Shanghai turniiril osaleda. Olen alati sealsete fännide ees mängimist nautinud, mul on väga kahju, et seda järgmisel nädalal teha ei saa," kirjutas Sinner ühismeedias. "Tänan teid toetuse eest, näeme järgmine aasta!"

Sinner jätkab maailma edetabeli esikohal, kuid vahe tänavu kolmes slämmifinaalis mänginud ja kahes võidutsenud Zvereviga aina väheneb. Kui sakslase vorm täiesti ära ei kuku, saab temast üsna suure tõenäosusega maailma esireket. Zverev on mänginud tänavu ühes Masters-sarja turniiri finaalis, kuid pidi kevadel Madridis just Sinneri paremust tunnistama.

Zverev võib kerkida edetabeli tippu juba Shanghais, aga selleks on tal vaja võidutseda nii seal kui ka käimasoleval turniiril Pekingis. Seal on ta alustanud kahe võiduga, veerandfinaalis läheb ta kokku legendaarse Novak Djokoviciga. "Hooaja alguses arvasid kõik, et see lahing on Carlose ja Janniki vahel. Mul on heameel, et olen end sellesse vestlusse mänginud," ütles Zverev enne Pekingi turniiri.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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