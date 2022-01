ROK-i president loodab Hiina tennisetähega Pekingi olümpiamullis kohtuda

Paarismängu endine maailma esinumber Peng pälvis üle maailma tähelepanu, kui tegi eelmise aasta novembri alguses hiinlaste sotsiaalmeediaplatvormil Weibo pika postituse, kus avalikustas, et endine Hiina asepeaminister Gaoli Zhang sundis teda endaga seksuaalvahekorda, millele järgnes hiljem konsensuslik suhe. Pengi postitus eemaldati kiiresti ja seejärel kadus hiinlanna avalikkuse tähelepanu alt, mis pani paljusid endisi ja praegusi mängijaid ning ka mitmeid riigijuhte muretsema Pengi turvalisuse ja heaolu pärast.

Kolm nädalat pärast Pengi nn kadumist teatas Thomas Bach, et pidas Pengiga pooletunnise videokõne ja kinnitas, et tennisistiga on kõik korras. Seejärel aga kritiseeriti rahvusvahelist olümpiakomiteed, et nad ei julge enne Pekingi olümpiat Hiinat survestada ega tunne huvi tennisisti turvalisuse pärast.

Esimese kõne järel pidas ROK Pengiga teisegi videokõne, kuid kummastki ei avaldatud enamat kui foto ja üldine jutt, mida Peng olevat rääkinud, kuid ühtegi tsitaati pole jagatud.

ROK teatas nüüd, et nad on Pengiga regulaarselt suhelnud, viimati eelmisel nädalal. Ning plaanis on korraldada Pekingi olümpia ajal näost näkku kohtumine, hoolimata sellest, et olümpia toimub n-ö suletud mullis. "Oleme temaga ühendust pidanud ja korduvalt vestelnud – viimati just eelmisel nädalal. Oleme õppinud üksteist paremini tundma. Näiteks rääkis ta, et ootab algavaid olümpiamänge väga ja plaanib võistlustel ja kaasmaalaste tulemustel pingsalt silma peal hoida," rääkis ROK-i kõneisik. "Ta mainis ka, et ootab ROK-i presidendi Thomas Bachi ja sportlaskomisjoni juhi Emma Terhoga kohtumist. See kohtumine toimub olümpiamängude ajal. Hiina olümpiakomitee on meile kogu aeg toeks olnud ja nad kinnitasid, et see kohtumine saab toimuda hoolimata sellest, et olümpia on suletud mullis."

Pekingi olümpia korralduskomitee aga ütles portaalile insidethegames, et nad pole teadlikud, et Bach plaanib Pengiga suletud mullis kokku saada.

Naiste tennise katuseorganisatsioon (WTA) loobus Pengi ümber toimuva tõttu määramata ajaks turniiridest Hiinas, öeldes, et enne nad Hiinasse ei naase, kui riik ei täida nende nõuet uurida Pengi süüdistusi seksuaalse rünnaku kohta tuleb täielikult, ausalt ja läbipaistvalt, ilma tsensuurita.

Käimasolevate Austraalia lahtiste ajal tõusis Peng taas rahvusvahelise tähelepanu alla, kui fännid kandsid tribüünil särke kirjaga "Kus on Peng Shuai?" Algselt keelasid korraldajad seesuguste särkide kandmise ära, aga pärast paljude kriitikat ja pahameelt otsustati nende kandmist siiski lubada.