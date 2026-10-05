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Neel ja Olmos piirdusid Pekingi tippturniiril ühe matšiga

Tennis
Ingrid Neel.
Ingrid Neel. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos kaotasid Pekingis toimuval kõrgeima kategooria WTA turniiril paarismängus esimeses ringis.

Neel ja Olmos kohtusid avaringis kahekordse paarismängu slämmivõitja Erin Routliffe'i ja Aldila Sutjiadiga. Esimene sett kulges võrdselt kuni kümnenda geimini, kus Neel ja Olmos kaotasid oma servigeimi ning pidid vastu võtma 4:6 kaotuse.

Teises setis pääsesid Neel ja Olmos kahe murde abil ette 3:0, aga vastased tulid peagi kaotusseisust välja. Võitja selgus kiires lõppmängus, kus Routliffe ja Sutijadi asusid juhtima 4:0, misjärel kaotasid kolm punkti järjest, kuid jäid lõpuks ikkagi peale 7:5.

Teises ringis lähevad Routliffe ja Sutijadi vastamisi kas Shuko Aoyama - Liang En-shuoga või seitsmendana asetatud Anna Danilina - Desirae Krawczykuga.

Toimetaja: Henrik Laever

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