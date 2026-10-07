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U-21 jalgpallikoondis lõpetas EM-valiksarja kaotusega

Jalgpall
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis lõpetas EM-valiktsükli 0:3 kaotusega Luksemburgi vastu.

Luksemburg asus koduväljakul kohtumist juhtima 30. minutil, kui Helmer Tavares suunas nurgalöögist tulnud palli peaga värava suunas ning ehkki Gregor Pürg sai sõrmed vahele, maandus pall ikkagi võrgus, vahendab jalgpall.ee.

43. minutil oli Eestil võimalus mäng viigistada, kuid Dimitri Jepihhini ühe puutega sooritatud löök karistusala vasakpoolsest tsoonist lendas üle värava. Rohkem ohtlikkuselt võrreldavaid võimalusi Eestil ei tekkinudki.

Kuigi Eesti kaotusseis püsis üheväravaline kuni 89. minutini, murdus kaitse seejärel. Pall jäi nurgalöögi järel Eesti karistusala lähistele lahtiseks ning Eliot Thelen suunas tsenderduse peaga võrku. Kolmandal üleminutil kõmmutas Ivan Englaro palli veelkord lati alla ning vormistas lõppskoori.

Eesti U21 koondis lõpetas EM-valiksarja kahe viigipunktiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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