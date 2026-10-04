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Djokovic alistas Zverevi ja sai enda nimele järjekordse rekordi

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Pekingis toimuval ATP 500 kategooria tenniseturniiril lülitas endine maailma esireket Novak Djokovic (ATP 11.) veerandfinaalis 4:6, 6:4, 6:4 võiduga konkurentsist esimese asetusega Alexander Zverevi.

Maailma teine reket murdis kohe kohtumise avageimis ja tõrjus seisul 5:4 kaks Djokovici murdevõimalust, aga ei suutnud siis teises setis seisul 4:4 ära kasutada oma murdepalli ning kaotas järgmises geimis servi. Ka otsustava seti kolmandas geimis jättis Zverev ühe murdevõimaluse realiseerimata ning hoopis Djokovic oli see, kes võitis mängu viimased kaks geimi.

Zverev kaotas kaks ja pool tundi kestnud mängu vaatamata sellele, et sai kirja 19 ässa ning tema esimese servi õnnestumise protsent oli 80. Oma esimeselt servilt võitis Saksamaa tennisetäht 71, Djokovic aga 82 protsenti punktidest.

Djokovic on profitennise ajastul Ken Rosewalli ja Jimmy Connorsi järel alles kolmas mees, kes suutnud maailma esikolmikusse kuuluva mängija alistada pärast 39. sünnipäeva. Zverevi vastu on serblane nüüd 15 omavahelisest mängust võitnud kümme ja ühe rekordi võttis Djokovic üle ka kunagiselt rivaalilt Rafael Nadalilt: nimelt on ta Pekingis võitnud nüüd kõik oma 32 senist mängu, Nadal alustas Prantsusmaa lahtistel 31 järjestikuse võiduga, enne kui kaotas 2009. aastal neljandas ringis Robin Söderlingile.

Poolfinaalis läheb Djokovic vastamisi teise endise esireketi Daniil Medvedeviga, kes oli 7:6 (4), 6:3 üle argentiinlasest Francisco Cerundolost. Teise finalisti selgitavad viienda asetusega Alex de Minaur ning poolakas Hubert Hurkacz.

Toimetaja: Anders Nõmm

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