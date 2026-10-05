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Swiatek tuli kehvast seisust võidukalt välja

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Endine naiste esireket Iga Swiatek oli Pekingis toimuval WTA 1000 kategooria turniiril väljakukkumisest ühe geimi kaugusel, aga suutis horvaadi Donna Vekici vastu kaotusseisu võiduks pöörata.

Swiatek (WTA 9.) kaotas Vekici (WTA 30.) vastu kolmandas geimis servi ning enam viigini ei jõudnudki, horvaat vormistas 6:4 võidu. Teises setis jäi poolatar taaskord tagaajaja rolli ning Vekic jõudis lausa 5:2 eduni, kuid Swiatekil õnnestus ennast august välja kaevata ja tie-break'is kindel 7:0 võit võtta.

Poolatari hoog jätkus ka otsustavas kolmandas setis, kus ta seisult 1:2 viis geimi järjest võitis ning kokkuvõttes 4:6, 7:6 (0), 6:2 võiduga edasipääsu kindlustas.

"Olin seisu mõttes päris halvas olukorras, ei teadnudki pärast esimest setti, mida muuta. Teises setis mängisin julgemalt ja agressiivsemalt, see muutiski lõpuks mängu rütmi," rääkis Swiatek. "Mängisin üpris hästi, [Vekic] võitis tähtsad punktid. Mul oli võimalusi, pidin lihtsalt veidi rohkem suruma. Pidin oma taset tõstma, siis sain need võimalused ära kasutada."

Swiatek lõi pea kaks tundi ja 45 minutit kestnud kohtumise jooksul kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, Vekici arvele jäi üks äss ja viis topeltviga. Murdevõimalusi kogunes Swiatekil 13, millest ta realiseeris viis. Vekic sai viis võimalust murda, poolataril õnnestus tõrjuda vaid korra. Swiatek kohtub kaheksandikfinaalis ameeriklanna Iva Joviciga (WTA 13.), kes alistas Kamilla Rahhimova (WTA 76.) 6:1, 7:5.

Edasipääsu tagas ka esireketi Jelena Rõbakina alistanud armeenlanna Alina Tšarajeva (WTA 118.), kes alistas Sonay Kartali (WTA 129.) kahes setis. Tšarajeva järgmiseks vastaseks on Tokyo olümpiavõitja endine maailma neljas reket Zheng Qinwen (WTA 54.).

Maailma neljas reket Coco Gauff tagas samuti edasipääsu, kui alistas kolmandas ringis maailma edetabeli 582. positsioonil asetseva Xinran Suni 7:5, 6:1. Ameeriklanna läheb kaheksandikfinaalis vastamisi belglanna Elise Mertensiga (WTA 19.), kes teenis lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 32.) üle 6:2, 3:6, 6:3 võidu.

Turniiri võitja selgub 11. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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