Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase

Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner andis teada, et käimasoleval kalendriaastal ta enam väljakule ei tule. Itaallane võitis tänavu suvel Wimbledoni tenniseturniiri, kuid seejärel on teda seganud vigastus.

"Oma meditsiinitiimi soovitusel läbib Jannik Sinner põlvepõletiku ravikuuri," teatas Sinneri tiim. "Ravi otsustati alustada kohe, et anda Jannikule enne 2027. aastaks valmistumise alustamist vajalik aeg. Seetõttu ei saa Jannik enam 2026. aastal võistelda."

Sinner on viimastel nädalatel mitu korda oma naasmist erinevatele turniiridele edasi lükanud. Oktoobri teise poole oli tal planeeritud ka näidisturniir Saudi Araabias, kus tema vastasteks olnuks maailma absoluutsed tipud ja mille ta on kahel eelmisel aastal võitnud.

Esimest korda 2024. aasta juunis maailma esireketiks kerkinud Sinner on võitnud karjääri jooksul viis suure slämmi turniiri: kaks korda Austraalias (2024, 2025) ja Wimbledonis (2025, 2026) ja korra USA-s (2024).