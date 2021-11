Marten Liiv loodab MK-sarjas heade tulemustega A-gruppi pääseda

Mäletatavasti sõitis Liiv eelmisel hooajal maailmameistrivõistlustel 1000 meetris välja suurepärase viienda koha.

Mullused õnnestumised aga Pekingi taliolümpiamängude piletit ei anna. Nüüd tulebki ennast tõestada just MK-sarjas. "Kuna toimub nende nelja MK-etapi põhjal kvalifikatsioon olümpiamängudele, siis ilmtingimata pean need kõik neli kaasa tegema," ütles Liiv ERR-ile. "Põhifookus on suunatud ikkagi 1000 meetrile ja 500 ja 1500 m oleks boonuseks. Hetkeplaan on selline, et tahaks olla ka Salt Lake City või Calgary MK-etapiks A-grupis ehk siis loodan teha hea tulemuse sel nädalal Stavangeri MK-etapil."

"Muidu kvalifikatsioon käib niimoodi, et pärast neljandat MK-etappi vaadatakse ranking'ut ja selle põhjal saab 20 uisutajat. Pärast seda hakatakse lugema kiiremaid aegu ja minu teada on 16 kiireimat aega," jätkas Liiv. "Ehk siis see tähendab, et pärast neljandat MK-etappi on see tabel selge, siis on teada, kas saan ka 500, 1000 ja 1500 meetris MK-etapile. Aga jah, hetkel on põhifookus 1000 meetril ja 1500 meetris on ainult üks võimalus, kuna praegune plaan on, et sõidan seda viimasel ehk siis Calgary etapil."

"Eks näis, kuidas läheb järgmistel MK-etappidel 1000 ja 500 meetris. Aga ma kahtlen, et 500 meetris läheb ka aegadesse, sest mahtuda 20 parema hulka on ikka maru raske. Aga 1000 meetris ma arvan, et see on täiesti reaalne," jätkas Liiv. "Aga võib ka juhtuda, et 1000 meetris läheb kiirema ajaga, kuna see on raske B-grupist minna A-gruppi. Tuleb ikka megahea võistlus teha."

Hooaega MK-sarjas tuli Liivil kõigil distantsidel alustada nõrgemas ehk B-grupis. Eelmise hooaja tulemustele mõeldes on see omamoodi kummalinegi. Hommikupoolses B-grupis head tulemust välja sõita on tunduvalt raskem kui hiljem toimuval A-grupi võistlusel. "Viies koht… eelmise aasta tulemused väga suurt rolli ei mänginud. Seal oleks olnud selline võimalus A-grupis osaleda, kui oleksin eelmisel hooajal suutnud olla esikaheksas. Aga ma olin kümnes ja ma juba arvutasin ka, et isegi kui oleksin eelmisel hooajal võitnud B-grupi, poleks ma ikka piisavalt punkte saanud, et olla kaheksa hulgas," võttis Liiv kokku 1000 meetri distantsil B-grupis võistlemise.

Poola sõitudest jäi Liiv rahule avapäeva 500 meetriga, kus aeg oli 35,525 sekundit. Nii teises 500 meetri sõidus kui ka 1000 meetris tulid aga vead sisse.

Kui eelmise hooaja eel toimusid Liivi elus ja treeningute ülesehituses väga suured muudatused, siis nüüd on asjad olnud rahulikumad. Teist aastat kuulub Liiv Hollandi profitiimi koosseisu.

"Muudatusi on vähem tehtud, aga treeninguid on rohkem sel aastal olnud," rääkis Liiv. "Raskeid treeninguid just suvisel perioodil oli tunduvalt rohkem ehk siis võrreldes eelmise hooajaga on trenni rohkem tehtud. See hooaeg juba sisuliselt käib, esimene MK on tehtud. Eelmisel aastal võib-olla oli see minu jaoks eelis, kuna MK-etapid ja MM olid jaanuar-veebruar ja mul oli rohkem aega valmistuda nendeks tähtsateks võistlusteks. Sain kogu aeg olla kiirel jääl ja treenida ja harjutada head tunnet kiirel kiirusel."

"Treenerid on kõik samad, küll aga on mõned muudatused toimunud uisutajates," ütles Liiv tiimi kohta. "Kaks uisutajat läksid ära ja kaks tulid juurde. Kõik on hollandlased."

Eelmise hooaja lõppedes sai Liiv endale appi ka uue toetaja. Sponsor on Eesti ettevõte, mis tegutseb ka Hollandis.