Marten Liiv edu alusest: suvine töö ja kurvitehnika

Eesti lõppeva hooaja üks edukamaid talisportlasi on kindlasti kiiruisutaja Marten Liiv, kes tuli maailmameistrivõistlustel 1000 meetris viiendaks ja sai 500 meetris 15. koha. Lisaks sündis jaanuari lõpus Heerenveenis Eesti rekord 500 meetri distantsi - 34,91. Edu aluseks on olnud hea ettevalmistus Hollandi profitiimi IKO juures.

Mida lõppenud hooaeg sulle kui sportlasele näitas või õpetas?

Õpetas väga palju. Ma ise arvan, et kõige rohkem õppisin seda, et mitte mõelda kohale või tulemusele, vaid sooritada kõige parem tehniline pool. Mõelda stardis, kuidas samm klappima saada ja kurvis kurvitehnikale.

Mida ise kõrgemalt hindad: kas viiendat kohta 1000 meetris maailmameistrivõistlustel või et 500 meetris sündis Eesti rekord ja uus sekund?

Eks mõlemad on erakordsed tulemused, aga minu puhul 1000 meetris viies koht.

Mille pealt 500 meetris uude sekundisse minek toimus? Stardikiirus? Kurvitehnika?

Kogu suvine töö ja ettevalmistus. Arenesin päris palju sajas meetris. Parandasin 0,14 sekundit juba sajas meetris ja ring oli kõvasti parem kui eelmine hooaeg.

Mille puhul kiiruisutamises kümnendikud tulevad ajast maha?

Minu puhul sel hooajal enamasti kurvides. Eelmine hooaeg ei olnud mul kindlasti nii head kurvitehnikat kui suutsin seda näidata EM-il, MK-etappidel, MM-il.

Miks 1000 meetri sel aastal uut Eesti rekordit ei tulnud? Palju puudu ei jäänud, aga jäi.

Sõitsin küll Euroopa kiireima, aga sellepärast, et olen sõitnud väga hea aja Calgarys, kus jää on kiirem. Kui oleksin läinud Calgarysse või Salt Lake Citysse, siis oleksin suuteline sõitma 1.07.

Ühest intervjuust lugesin, et oled rohkem 1000 meetri kui 500 meetri mees. Miks nii?

Ma arvan, et 500 meetrit on minu jaoks liiga lühike. 1000 meetrit on paras.

Milline su perspektiiv su enda arvates on?

Kui alustasin, siis mäletan, et iga aastaga läksin järjest paremaks. Pärast olümpiat oli kaks hooaega, kus ei olnud kõige parem. Aga kui eelmise aasta mais liitusin Hollandi profimeeskonnaga, siis kuidagi tuli jälle väga suur hüpe ja samm edasi.

Liiga hilja alustanud ei ole?

Ma arvan, et alustasin õigel ajal. Treenisin Eestis Väino Treimanni käe all ja sain hea vundamendi. Esimest korda läksingi välismaale 2015. aasta suvel. Arvan, et see oligi õige aeg minna välismaale.

Järgmine hooaeg - taliolümpia. Millised soovid ja mõtted sul sellega seoses on?

Kõigepealt tuleb sinna kvalifitseeruda. See toimub esimese nelja MK-etapi põhjal novembris-detsembris. Ma ise loodan, et see ei tohiks mingisuguseid raskusi tekitada.