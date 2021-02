Marten Liiv üliedukast MM-ist: viies koht oli pigem suur üllatus

Liiv tunnistab, et tema sooritus oli pea ideaalilähedane. "Peale võistlust, kui seda analüüsisin, siis palju küsisid, kas saanuks veel kuskilt aega kärpida, kuid ise arvan, et seda saanuks teha maksimaalselt 0,1 sekundit, kuid kindlasti mitte rohkem."

"Pigem on viies koht mulle suur üllatus. Eks ma ikka paar päeva enne võistlust mõtlesin, et võiks olla esikümnes, aga üldiselt see hooaeg keskendun ainult uisutamisele ning koha ja aja eesmärgi jätan kõrvale. Tihtipeale on seda raske teha, aga see hooaeg olen sellega väga hästi hakkama saanud."

Ehkki reedesel 500 m distantsil sai Liiv kirja 15. tulemuse, jääb Eesti parim kiiruisutaja ka selle sõiduga rahule. "Suutsin väga head sada meetrit teha, mis on minu enda kiireim. Olen kahel korral sõitnud 9,86. Jäin selle võistlusega väga rahule ja oli hea, et see oli enne 1000 meetrit. Sain jala lahti sõidetud ja hea tundega 1000 meetrit sõitma minna."

"Selle hooaja eesmärk oli saavutada stabiilsus ja ma arvan, et seda me ka tegime. Kui treeneriga läksime "mulli" ja oli esimene võistlus, ehk Euroopa meistrivõistlused, siis treener ütles kohe, et võid vigu teha, sest saame neist õppida. Seal tulidki kohe vead välja ja hiljem saime pärast võistlust neid analüüsida. Iga võistlusega läks paremaks ja minu meelest MM-il tegingi enda kõige paremad sõidud – kui mitte ajale, siis kohalises mõttes," arvab Liiv.

Head tulemused toovad Liivile Eesti Olümpiakomitee B-kategooria toetuse. Ehkki raha taha pole seni midagi jäänud, otsib kiiruisutaja täiendavat toetust. "Mingil määral muudab ta (EOK toetus – toim.) muidugi elu lihtsamaks. Lisaraha tuleb alati kasuks. Rahalises mõttes pole seni õnneks midagi tegemata jäänud. Mul on tugi Eesti Uisuliidu ja Sihtasutus Noored Olümpiale poolt. Praegu veel treenin kaks nädalat, aga kui Eestisse jõuan, siis üritan leida erasponsorid ka – mul on mõlemad reied vabad ja rinnal on veel ruumi. Loodan leida eratoetajad."

Sel hooajal plaanib Liiv veel ka Eestis võistelda. "Tiitlivõistlused ja suured võistlused on selleks hooajaks läbi, aga kindlasti osalen Eesti meistrivõistlustel sprindidistantsil, mis toimub 6.–7. märtsil Tallinnas. Loodan sisimas, et seal on ohutusmatid olemas. Eelmisel hooajal seal võisteldes matte ei olnud ja oli natuke kõhe tunne 500 m sõita – pidin kurvides päris palju tagasi hoidma."