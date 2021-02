Mart Markus: Marten Liivi tase on seal, et ta võib OM-il medalite nimel võistelda

Kiiruisutamise maailmameistrivõistlustel Hollandis laupäeval 1000 meetris viienda koha saavutanud Marten Liiv ütles, et tegi selle hooaja parimad sõidud just MM-il. ETV spordisaate stuudios käis kiiruisutamise teemal vestlemas Eesti rekordiomanik 10 000 meetris, Tallinna Kiiruisuklubi vanemtreener Mart Markus.

Mart, tulid just noorte treeningult. Mis emotsioone Marteni viies koht tekitab neis?

Meie mees on maailma tipus ja trennis ikkagi suurem osa läks sellele, kuidas Marteni sõit läks. See innustab noori väga palju, kõik on väga elevil ja tahavad kindlasti sama kaugele jõuda kui tema.

Kui suur tagala on hetkel kiiruisutamises?

Ütleme, et sellega on hästi kõik. Meil on 50 uisutajat, noored Tallinnas pluss Adaveres ja see tase pole üldse halb. Näiteks nädalavahetusel sõideti maailma edetabeli teine tulemuse D-klassis 1500 meetri distantsil. Noori tuleb peale ja nad on päris tublid.

Sa ise oled kuus aastat vanem Marten Liivist ja Marten on viimastel aastatel järjepanu sinu Eesti rekordeid üle sõitnud. Mis tema talent on, et miks tema nii kõrgele tasemele on nüüd just jõudnud?

Esiteks mina tean teda sellest ajast, kui ta oli kaheksa-aastane väike poiss. Me alustasime ühes grupis treenimist ja ta treenis tegelikult kogu aeg minuga ja teiste suuremate poistega, mis tähendas, et ta sai suuremate tuules olla, läks kogu aeg paremaks ja muidugi tema tehnika. See, mis talle looduse poolt on antud, see anne, füüsiline vorm ja tänu sellele see tuleb. Ta lihtsalt läheb iga aastaga järjest-järjest paremaks.

Ja muidugi see, et ta viimased viis ja rohkemgi hooaega pole kodus enam harjutanud vaid profitasemel?

Jah, ta on treeninud erinevates profitiimides. Ta oli mõned aastad tagasi Poola tiimis, nüüd on Hollandis, kus ta on väga asjaga rahul. Kõik on väga professionaalne seal. Punt on väga hea, temast on mõned mehed kiiremad, ta saab ka nende tuules olla ja ma nägin ise ka EM-il, kui hästi treener temaga tööd teeb. Ma ütleks, et paremat tiimi ei ole tahtagi.

Maailmameistrivõistluste medalist jäi 0,36 sekundit puudu. Järgmine aasta on taliolümpiamängud. Kas me võime hakata vaikselt olümpiamedalist unistama?

Võime loota ikka, aga vaatame, kuidas tulevad kõige pealt hooaja alguse MK-etapid. Ma arvan, et ta tase on seal maal, et ta läheb medalite peale võitlema. Praegu jäi tõesti väga vähe puudu ja ma loodan, et kui mitte medal, siis esikümnes ikka.

Milles see arenguvõti võiks veel olla, et jõuda TOP6 sekka või medalimees olla olümpial?

Meedias on räägitud ka tema tuhande meetri teisest ringist. Tuhat meetrit on kaks ringi, tal on väga hea kiirus, tal on esimene ring väga kiire, aga see teine ring natuke vajub ära. Kui ta saab suvel tugeva põhja alla ja teine ring tuleb paremini välja, siis ta on kindlasti medalikonkurentsis.