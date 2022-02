Vigastusest paranev Marten Liiv sihib Pekingis kohta esikümnes

Liiv vigastas jaanuari alguses jalga jalgrattatreeningu käigus, kui rattaklipp tuli pedaalist välja, seejärel tuli rattal kett maha ning uisutaja jalg riivas ratta hammasrattaid. "Tervis on üsna hea, viimastel päevadel on paremaks läinud – jalg on kuskil 90 protsenti terve," rääkis Liiv Pekingis pressikonverentsil. "Kui panen uisu jalga, siis valu ei ole, aga kui rahulikult sõidan ja teen natuke kiiremaid intervalle, siis tõuke lõppfaasis annab kergelt tunda. Aga kui näiteks starte teha või kiiremaid liigutusi, siis ei tunne üldse."

"Õnneks aega on piisavalt, viimased päevad on kindlasti paremaks läinud, paistetus on päris kõvasti alanenud ja jalg on õiges konditsioonis," lisas Liiv, kelle esimene olümpiastart Pekingis on 12. veebruaril. "Nüüd ongi see, et saaksin valust vabaks ja siis on kõik hästi. Siiamaani olen saanud kõik trennid kenasti teha. Ise arvan, et ta ei ole väga palju seganud. Olen saanud üle valu sõita, selles mõttes, et ei ole nii suur valu, et pean ilmtingimata end kuidagi tagasi hoidma."

Liiv selgitas, et pole Pekingis treeningutel endast veel maksimumi välja pannud. "Homme on esimene päev, kus sõidan täiega ja siis saab aimu, kui kiire ma olen ja milline on jää siin Pekingis. Laupäeval tõenäoliselt on esimene testvõistlus," rääkis ta. "Minu jaoks tähendab see testvõistlus väga palju, sest viimati võistlesin detsembris Kanadas, sellest on väga palju aega möödas. Kuna vigastuse tõttu ei saanud ma võistelda Euroopa meistrivõistlustel, on hea enne tähtsaid võistlusi – pean silmas 12. veebruaril 500 meetrit ja 18. veebruaril 1000 m – saada võistluskogemust."

Neli aastat tagasi sai Liiv olümpiadebüüdil 1000 meetris 18. koha. Nüüd sihib ta kõrgemat kohta. "Ootused on kindlasti kõrged," tunnistas ta. "Olen ise nii positiivne kui võimalik. Kui mingisugune negatiivne mõte pähe tuleb, üritan selle kohe peast välja saada. Loodan teha väga head sõidud, just tehniliselt. Iga väikegi eksimus maksab väga palju aega, minu jaoks on kõige tähtsam see, et suudan teha perfektse sõidu, et ei tee ühtegi viga. Et kui ületan finišijoone, siis tean, et andsin endast maksimumi ja kuskilt ei läinud aega kaduma."

"Ma eeldan küll, et esikümnes võiks kindlasti olla see koht," jätkas ta. "Mina üritan anda endast parima, aga eks pean austama ka konkurente – konkurents on kindlasti väga võimas."