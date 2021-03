Poolas Lublinis peetud kohtumine sai kolme debütandiga Eesti jaoks unelmate alguse, kui Rauno Sappinen kasutas 12. minutil ära Konstantin Vassiljevi täpse läbisöödu, viies sinisärgid 1:0 juhtima. Eduseisus jõuti aga olla vaid kuus minutit, sest siis viigistas Patrick Schick Tšehhi eest seisu ning peatselt lõi Antonin Barak seisuks 1:2. Tomas Souceki kaks tabamust viisid tšehhid kokkuvõttes vaheajale 4:1 eduseisus.

Mängu teine poolaeg algas taas Tšehhi selge üleolekuga. 48. minutil kasutas Tomas Soucek ära Eesti kaitsemängijate omavahelise segaduse, vormistades enda kolmanda tabamusega kübaratriki ning viies tšehhid 5:1 juhtima. Seitse minutit hiljem sai jala valgeks Jakub Jankto, lüües Tšehhi kuuenda värava. Kohtumise lõpuminutitel suutis Eesti ühe värava tagasi lüüa, kui vahetusest sekkunud Henri Anier vormistas täpse löögiga mängu 2:6 lõppskoori.

Valikturniiri E-alagrupi teises kolmapäevases kohtumises alistas Belgia Walesi 3:1.

Eesti peab järgmise MM-valikmängu laupäeval, kui Minskis minnakse vastamisi Valgevenega. Kohtumise otseülekanne algusega kell 18.45 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Mängu käik:

12. minut. Värav! Rauno Sappinen viib Eesti 1:0 juhtima! Eesti koondise esiründaja kasutab ära Konstantin Vassiljevi söödu ja saadab palli külma kõhuga Tšehhi koondise võrku.

18. minut. Värav! Patrik Schick saab äärelt hea tsenderduse ning saadab palli osava üle puusa löögiga Mihkel Aksalu selja taha, viigistades Tšehhi eest seisu - 1:1.

26. minut. Patrick Schickil tekib Eesti värava all taas hea võimalus, kuid sel korral suudab Henrik Pürg teda piisavalt segada ja tšehhide löök läheb üle värava.

27. minut. Värav! Antonin Barak viib Tšehhi juhtima - 1:2.

32. minut. Värav! Tšehhi lööb nurgalöögist kolmanda, kui peaga teeb skoori Tomas Soucek - 1:3.

36. minut. Pall käib taaskord Eesti väravas, aga seekord päästab äärekohtuniku lipp. Suluseis.

41. minut. Tšehhi tekitab ilusa söödumängu tulemusena taas hea võimaluse, aga pall läheb sel korral kümmekond sentimeetrit Eesti väravapostist mööda.

43. minut. Värav! Tomas Soucek viib Tšehhi kauglöögiga 4:1 juhtima.

Eesti kaotab avapoolaja 1:4.

48. minut. Värav! Eesti kaitsemängijad jooksevad omavahel kokku ja Tomas Soucek kasutab tekkinud segaduse ära, vormistades kübaratriki ning viies Tšehhi 5:1 ette.

56. minut. Värav! Vladimir Darida saadab palli äärelt tagumisse posti, kus on vabaks jäetud Jakub Jankto, kes lööb suurtemate raskusteta seisuks 6:1.

68. minut. Eestil tekib hea võimalus, kui debütant Bogdan Vastšuk virutab palli terava nurga alt vastu latti. Jätkuolukorras pääseb löögile Rauno Sappinen, kuid tema sooritus läheb üle värava.

86. minut. Värav! Vahetusest sekkunud Henri Anier lööb efektse sooritusega pöördelt seisuks 6:2.

Eesti kaotab kohtumise 2:6.

Algkoosseisud:

Eelvaade:

Eesti jalgpallikoondist tabas MM-valikmängude eel ootamatu tagasilöök, kui positiivse koroonaproovi tõttu oli suur osa meeskonnast ning ka treeneritetiim sunnitud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni siirduma. Koondise mängijaid ja personali testiti laupäeval ja pühapäeval, veendumaks, et kokku tulevate inimeste hulgas ei ole ühtegi koroonapositiivset. Kõik proovid osutusid negatiivseks ja koondis kogunes esmaspäeval. Esmaspäeval läbisid kõik mängijad ja personali liikmed seoses Poolasse reisimisega mängueelse kohustusliku koroonaviiruse testi, kus üks proov osutus positiivseks. Koondise mängijad ja personali liikmed on positiivse proovi andnud mängija lähikontaktsed ja peavad viibima kümme päeva eneseisolatsioonis, millest on vabastatud need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud.

"Mängu edasi lükata ei olnud võimalik. Oli kaks varianti: kas mängida või mitte mängida ning viimane sisuliselt variant ei olnud, sest rahvusvaheline jalgpallikalender on niimoodi paika pandud, et on kindlad mängupäevad, millal klubid peavad mängijad vabaks laskma. Sellel aastal ei ole rohkem vabu mängupäevi," selgitas jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ERR-ile antud intervjuus.

Seega tuli jalgpalliliidul kiiresti tegutseda ja suuri muudatusi teha. Täielikult muutus koondise personal ja olulisel määral koondise koosseis, kuhu treenerid nimetasid võrreldes varasemaga kümme uut mängijat. Eesti koondist asub märtsikuistel mängudel ajutiselt juhendama meeskonna endine peatreener Martin Reim, abitreeneritena liituvad Janno Kivisild ja Ats Sillaste. Väravavahtide treener on sellel kogunemisel Andrus Lukjanov.

Koondis lendas teisipäeval õhtul Poola 23 mängijaga, koosseisu lisandus veel ka kaitsja ja potentsiaalne debütant Martin Kase.

"Ei saa öelda, et need muudatused meeskonda ei mõjuta," tunnistas koondise kapten Konstantin Vassiljev. "Treenerid, mängijad ja kogu personal jääb ju siia (Tallinna – toim). See ei ole tavaline olukord. Proovime seda mõju aga pooleteise päevaga minimaliseerida ja püüame olla mänguks maksimaalselt valmis."

"Mõne mängijaga olen rohkem kursis, mõnega puutun esimest korda kokku," kommenteeris Vassiljev koosseisu. "On ka kogenud mehi, nagu Sander Puri, Andre Frolov ja Ilja Antonov. Päris suvalised vennad pole ka kohal."

Poolas mängitakse seetõttu, et Eestis kehtestatud piirangute tõttu ei olnud võimalik Tšehhit Tallinnas võõrustada.

Eesti koondise koosseis

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 45/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Johan Pechter (02.03.1996) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kaitsjad

Ilja Antonov (05.12.1992) – Tallinna FCI Levadia 51/2

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 7/0

Marek Kaljumäe (18.02.1991) – Pärnu JK Vaprus 5/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 0/0

Märten Subka (10.05.2002) – Tallinna FC Flora 0/0

Martin Kase (02.09.1993) – Paide Linnameeskond 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 125/25

Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 78/4

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 65/13

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 32/6

Rauno Alliku (02.03.1990) – Tallinna FC Flora 8/0

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia 8/0

Andre Frolov (18.04.1988) – Paide Linnameeskond 4/0

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 2/0

Pavel Dõmov (31.12.1993) – Tallinna JK Legion 2/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Peatreener: Martin Reim

Abitreenerid: Janno Kivisild, Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Mänedžer: Even Laanemaa