MM-valiksari: Jaapan lõi vastastele 14, Kanada 11 väravat

Jaapani viis teisipäevases Aasia tsooni teise ringi F-valikgrupi kohtumises juhtima Liverpooli hingekirja kuuluv Takumi Minamino. Kübaratrikiga sai hakkama Yuya Osako, kahel korral jõudsid sihile Sho Inagaki, Junya Ito ning Kyogo Furuhashi. Jaapan lõi seitse väravat kohtumise viimase 20 minutiga.

2019. aasta oktoobris Mongoolia koduväljakul 6:0 alistanud Jaapan on F-grupis võitnud kõik viis mängu ja nende väravate vaheks on 27:0. Samasse valikgruppi kuuluvad veel Tadžikistan, Kõrgõzstan ja Myanmar. Täiseduga juhivad oma gruppe veel Süüria ja Austraalia.

Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Kariibi piirkonna B-valikgrupis lõi Kanada päev varem toimunud 11:0 võidumängus Kaimanisaarte üle kolm väravat Lucas Cavallini, kahel korral sahistas 65 000 elanikuga väikeriigi koondise võrku Müncheni Bayerni mängija Alphonso Davies.

Kanada on võitnud mõlemad seni toimunud kohtumised, kaks võitu on samas grupis teeninud ka Suriname ning teistes valikgruppides veel Saint Kitts ja Nevis, Curacao, Dominikaani Vabariik ning Panama. Kuue grupi võitjad teenivad pääsu teise ringi, kolmandasse ringi on ilma mänguta pääsenud tsooni parimad koondised Mehhiko, USA, Costa Rica, Jamaica ja Honduras.