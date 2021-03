Reim Valgevene mängu eel: nad on praeguses olukorras suur väljakutse

"Valgevene, eriti praeguses olukorras, on meile igas valikturniiris väljakutsuv ülesanne. Nad mängivad slaavi jalgpalli - neile meeldib palliga mängida, nad on tehnilised, kiired ja kogemustega mängijad. Kui mõtleme, et see mäng tuleb karvavõrdki kergem, siis eksime. Peame olema veel paremini valmis, et siin šansse omada. Valgevene on kvaliteedilt väga hea vastane," lausus Reim reedesel pressikonverentsil.

Reim lisas, et võrreldes 2:6 kaotatud Tšehhi mänguga tuleb kõigis elementides ennast parandada. "Võitlusvaim ja väravavõimaluste realiseerimine olid [eelmises mängus] head. Üks-üks olukorrad, mängijate markeerimine tsenderduste korral ja pressing on need asjad, kus tuleb taset tõsta, et tablool oleks parem seis."

Eesti - Valgevene MM-valikmängu otseülekanne on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel laupäeval algusega kell 18.45.