Eesti – Tšehhi mängu kohtunikebrigaad tuleb Kreekast

Mängu teenindavasse kohtunikebrigaadi kuuluvad peakohtunik Anastasios Papapetrou ning abikohtunikud Tryfon Petropoulos ja Iordanis Aptosoglou. Neljanda kohtuniku ametit täidab Athanasios Tzilos, kohtunike tegevust hindab albaanlane Sokol Jareci. Mängu avavile kõlab Poolas Lublinis kell 21.45 Eesti aja järgi, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.25.

Oleg Harlamov on delegaat Riias, kus meeste koondiste 2022. aasta MM-valikturniiri raames lähevad vastamisi Läti ja Montenegro rahvuskoondis. Mängu õigusemõistjad eesotsas Alain Duriex'ga tulevad Luksemburgist. Abikohtunikud on Gilles Francois Becker ja Joaquim Da Silva, neljanda kohtunikuna on ametis Laurent Kopriwa. Tegemist on valikturniiri G-alagrupi kohtumisega, mille avavile kõlab Eesti aja järgi kell 21.45.

Eesti Jalgpalli Liidu finantsspetsialist Kadri Jägel täidab delegaadi ülesandeid Münchenis, kus naiste Meistrite liiga veerandfinaalis lähevad vastamisi FC Müncheni Bayern (GER) ja FC Rosengard (SWE). Mängu peakohtunik on Lina Lehtovaara (FIN), keda abistavad Franca Overtoom (NED) ja Katarzyna Wojs (POL). Neljas kohtunik on Ifeoma Kulmala (FIN). Mängu avavile kõlab Eesti aja järgi kell 20.00, korduskohtumine peetakse 1. aprillil Malmös.

Delegaat on UEFA kõrgeim esindaja vastaval mängul ning tema ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.