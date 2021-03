Sappinen: kahju, et ei suutnud eduseisu kauem hoida

"Kostja (Konstantin Vassiljev - toim.) leidis mind suurepärase sööduga, mängis mind üks-ühele. Tegin väikse peatuse ja õnnestus olukord ära lahendada," kommenteeris Sappinen enda koondisekarjääri seitsmendat tabamust.

Tulemusega FC Flora ründaja mõistagi rahule ei jää.

"Ülesanne oli väljakule jätta kõik, mis meil sees on. Ma arvan, et kogu meeskond andis nii palju kui jõudis ning mängis nii hästi kui oskas. Mingeid olukordi saanuks kindlasti vältida, aga juba kahe päeva pärast on uus mäng ja loodetavasti oleme siis teinud õiged järeldused."

"Kaotus on suur ja kaotus alati valus ja raske. Kui midagi positiivset leida, siis kaks väravat," lausus Sappinen. "Iga mäng algab 0:0-st ja nagu mängu algus näitas, siis üllatada võib alati. Kahju, et me ei suutnud eduseisu kauem hoida."

Eesti peab järgmise MM-valikmängu laupäeval, kui Minskis minnakse vastamisi Valgevenega. Kohtumise otseülekanne algusega kell 18.45 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.