Positiivne koroonaproov hõrendas jalgpallikoondise ridu, treeneriks naaseb Reim

Koondise mängijaid ja personali testiti laupäeval ja pühapäeval veendumaks, et kokku tulevate inimeste hulgas ei ole ühtegi koroonapositiivset. Kõik proovid osutusid negatiivseks ja koondis kogunes esmaspäeval. Esmaspäeval läbisid kõik mängijad ja personali liikmed seoses Poolasse reisimisega mängueelse kohustusliku koroonaviiruse testi, kus üks proov osutus positiivseks.

Koondise mängijad ja personali liikmed on positiivse proovi andnud mängija lähikontaktsed ja peavad viibima kümme päeva eneseisolatsioonis, millest on vabastatud need, kes on koroonaviiruse varem läbi põdenud. Info positiivse proovi kohta saabus esmaspäeva õhtul veidi enne kella 21, mis tähendas, et hilistel õhtu- ja öötundidel tuli korraldada ümber koondise tegevus ja päevakava. Täielikult muutus koondise personal ja olulisel määral koondise koosseis, kuhu treenerid nimetasid võrreldes varasemaga kümme uut mängijat. Kõik lisandunud mängijad ja personali liikmed andsid kell üks öösel koroonaviiruse proovi, mille vastused saabusid hommikul kell seitsmeks ja olid negatiivsed.

Jalgpalliliidul ei õnnestunud hilisõhtul ühendust saada Markus Jürgensoni, Pavel Marini, Martin Kase ja Rocco Robert Sheiniga, kes seetõttu ei andnud öösel koroonaviiruse proovi. Jürgenson ja Kase andsid hommikul koroonaviiruse proovi ja nende liitumine selgub pärast selle tulemust.

Erinevatel põhjustel ei saa koondisega liituda Siim Luts, Karl Jakob Hein, Karol Mets, Nikita Baranov, Karl Mööl, Artur Pikk, Joonas Tamm, Trevor Elhi, Hindrek Ojamaa, Henri Järvelaid, Sergei Mošnikov, Mattias Käit, Vladislav Kreida, Brent Lepistu, Erik Sorga, Vlasiy Sinjavski, Henrik Ojamaa, Marko Meerits, Ken Kallaste, Sergei Zenjov, Georgi Tunjov, Markus Soomets, Taijo Teniste, Martin Miller, Markkus Seppik, Vladimir Avilov ja Edgar Tur.

Koondist asub märtsikuistel mängudel ajutiselt juhendama meeskonna endine peatreener ja praegune U-21 koondise juhendaja Martin Reim, abitreeneritena liituvad Janno Kivisild ja Ats Sillaste. Väravavahtide treener on sellel kogunemisel Andrus Lukjanov.

Eesti koondis võõrustab Tšehhit Poolas Lublinis 24. märtsil kell 21.45. Valgevenega mängitakse võõrsil 27. märtsil kell 19. Maavõistluses Rootsiga kõlab avavile 31. märtsil kell 18.45. Kõiki kolme mängu saab jälgida ETV2 vahendusel.

Eesti koondise koosseis

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Paide Linnameeskond 45/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Johan Pechter (02.03.1996) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kaitsjad

Ilja Antonov (05.12.1992) – Tallinna FCI Levadia 51/2

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 7/0

Marek Kaljumäe (18.02.1991) – Pärnu JK Vaprus 5/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 0/0

Märten Subka (10.05.2002) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 125/25

Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 78/4

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 65/13

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 32/6

Rauno Alliku (02.03.1990) – Tallinna FC Flora 8/0

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) – Tallinna FCI Levadia 8/0

Andre Frolov (18.04.1988) – Paide Linnameeskond 4/0

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 2/0

Pavel Dõmov (31.12.1993) – Tallinna JK Legion 2/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Peatreener: Martin Reim

Abitreenerid: Janno Kivisild, Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Mänedžer: Even Laanemaa

Võimalusel liituvad koondisega alates neljapäevast Minskis Matvei Igonen, Märten Kuusk, Frank Liivak ja potentsiaalne debütant Kristo Hussar.