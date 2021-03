MM-valikmängus kaks korda juhtima asunud Eesti kaotas Valgevenele

Mängu esimese veerandtunni jooksul ründas rohkem Valgevene, aga väga ohtlikud võimalused puudusid mõlemal meeskonnal.

26. minutil proovis tugeva kauglöögiga Henri Anier, aga väravavaht jäi palli teekonnale ette. Eesti esimene pealelöök selles mängus.

31. minutil saatis Michael Lilander Anieri suunas pika söödu. Eesti ründaja sai kaitsjatest jagu ja saatis palli tugeva löögiga väravasse!

43. minutil andis kohtunik Eesti kahjuks penalti. Bogdan Vaštšuk tegi vastase suunas ohtlikku hüppe, aga videokordused näitasid, et see karistuslöök oli siiski väga kergelt antud. Moskva Lokomotiivi ründaja Vitali Lisakovitš lõi seisuks 1:1.

55. minutil asus Eesti uuesti juhtima! Markus Poomi saadetud peapall kukkus karistusalasse mitmete meeste keskele, aga Anier oli õiges kohas ja suunas ühe puutega palli väravasse.

64. minutil õnnestus Valgevenel taas standardolukorrast viigistada. Igor Stasevitš saatis karistuslöögist tsenderduse trahvikasti, kust Juri Kendiš selle peaga Matvei Igoneni selja taha saatis.

77. minutil teenis vahetusest sekkunud Karl-Rudolf Õigus teise kollase kaardi ehk kokku punase ning Eesti koondis jäi arvulisse vähemusse.

Valgevene mängis 81. minutil palli kiirelt ette, vahetusmees Pavel Savitski jooksis kaitsjad üle ja tõstis palli üle väljajooksnud Igoneni. 3:2.

Vaid paar minutit hiljem oli pall taas Eesti väravas. Karistuslöögi järel leidis avapoolajal penalti realiseerinud Lisakovitš löögivõimaluse ja keerutas palli puuri.

Eesti koosseis: Matvei Igonen, Michael Lilander, Märten Kuusk, Maksim Paskotši (87. Robert Kirss), Henrik Pürg, Rauno Alliku (62. Karl-Rudolf Õigus), Markus Poom, Bogdan Vaštšuk, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen (79. Sander Puri), Henri Anier.

Enne mängu:

Esimeses MM-valiksarja kohtumises kaotas Eesti jalgpallikoondis Tšehhile 2:6. Valgevenega on varem kohtutud kaheksal korral, neist viimati 2019. aasta oktoobris, kui EM-valikturniiril jäädi väravateta viiki. Eesti on Valgevenet võitnud neljal korral, kuid viimane kord jääb aastasse 2006. Toona oli rahvuskoondis maavõistluses vastasest üle 2:1.

"Valgevene, eriti praeguses olukorras, on meile igas valikturniiris väljakutsuv ülesanne. Nad mängivad slaavi jalgpalli - neile meeldib palliga mängida, nad on tehnilised, kiired ja kogemustega mängijad. Kui mõtleme, et see mäng tuleb karvavõrdki kergem, siis eksime. Peame olema veel paremini valmis, et siin šansse omada. Valgevene on kvaliteedilt väga hea vastane," lausus Reim reedesel pressikonverentsil.