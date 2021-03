Uiboleht: mängu edasi lükata ei olnud võimalik

"Mängu edasi lükata ei olnud võimalik. Oli kaks varianti: kas mängida või mitte mängida ning viimane sisuliselt variant ei olnud, sest rahvusvaheline jalgpallikalender on niimoodi paika pandud, et on kindlad mängupäevad, millal klubid peavad mängijad vabaks laskma. Sellel aastal ei ole rohkem vabu mängupäevi," selgitas Uiboleht ERR-ile antud intervjuus.

"Selle mängu mitte pidamine oleks tähendanud kolme mängu mitte mängimist. Jutt ei käi ühest mängust, kuna koondise treenerid ja osad mängijad on isolatsioonis nii selleks kui järgmiseks nädalaks, mis tähendab, et kõik kolm märtsis toimuvat mängu jäävad sinna raamidesse."

"Pole mõtet hakata rääkima nendest võimalikest sanktsioonidest, mis tuleksid siis, kui sa ei mängi. See, et tegu on tehnilise kaotusega, on iseenesest mõistetav, aga seal on ka potentsiaalselt kaasuvad küsimused. Ka FIFA-s ja UEFA-s mõistetakse, et koroonaviirus põhjustab selliseid ootamatuid ja keerulisi olukordi, aga kui vähegi võimalik, tuleb võistkond välja panna ja seda sai hilistel öötundidel ja varajastel hommikutundidel tehtud."

Eesti koondist asub märtsikuistel mängudel ajutiselt juhendama meeskonna endine peatreener ja praegune U-21 koondise juhendaja Martin Reim, abitreeneritena liituvad Janno Kivisild ja Ats Sillaste. Väravavahtide treener on sellel kogunemisel Andrus Lukjanov.

Eesti võõrustab Tšehhit Poolas Lublinis 24. märtsil kell 21.45. Valgevenega mängitakse võõrsil 27. märtsil kell 19. Maavõistluses Rootsiga kõlab avavile 31. märtsil kell 18.45. Kõiki kolme mängu saab jälgida ETV2 vahendusel.