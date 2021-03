Reim ootamatust ülesandest: kontrollisin, et ega aprill ei ole

"Aivar [Pohlak] helistas kümne ajal. Palusin tal korrata kahte esimest lauset, et ega 1. aprill ju veel ei ole," selgitas Reim teisipäevasel pressikonverentsil, kuidas jalgpalliliit abipalvega tema poole pöördus. "Palusin teda, et helistan kümne minuti pärast tagasi. Lõpp oli see, et kella ühest öösel olin hotellis ja andsin proovi. Esimesed koosolekud on tehtud ja üldisem pilt on teada."

"Polnud aega süvitsi arutleda, et miks ja kuidas [mind valiti], vaid oli vaja otsustada. Lihtne olnuks öelda, et ei, ma ei saa. Mul on vast see eelis, et paljusid mängijaid ju tunnen ja tundmatus kohas vette ei hüppa."

2019. aastal Eesti A-koondise peatreeneri ameti maha pannud Reimi sõnul lähtutakse kolmapäevases kohtumises Thomas Häberli paika pandud mänguplaanist.

"Loomulikult on praegustel treeneritel eeltöö kõik tehtud ja mänguplaanid paika pandud. Küll ilmselgelt teistsuguse koosseisuga. Lähtume sellest, mida Thomas oma treenerite tiimiga on paika pannud," lausus Eesti rekordinternatsionaal. "Mul reaalselt ei ole aega, et hakata vastast analüüsima. Nüüd on küsimus mängijate olukord, kes on olemas ja millises seisus."

Eesti jalgpallikoondis kohtub kolmapäeval Poolas Tšehhiga. Kohtumise otseülekanne algusega kell 21.25 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.