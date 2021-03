Vassiljev: tasemevahe andis tunda

"Tulemus on kindlasti pettumust valmistav. Kuus väravat on ikka päris palju. Pole aga midagi teha, tasemevahe oli tunda," lausus Vassiljev pärast kohtumist. "Mängijad andsid endast aga maksimumi ja lõime kaks ilusat väravat. Kahju, et ei suutnud olla natuke pikemat perioodi ees. Päris kiiresti lasime endale lüüa. Teadsime, mis meid ees ootab ja Tšehhi oli meie jaoks liiga tugev vastane."

"Ühe päevaga mingit kokkumängu ehitada oli väga raske," lisas koondise kapten, viidates positiivse koroonaproovi tõttu uue näo saanud koosseisule. "Igaüks andis endast kõik ja olen kindel, et keegi midagi endasse ei jätnud. Kõik tulid väljakult väsinuna ja peame nüüd kiiresti taastuma. Kahe päeva pärast [Valgevene vastu] ei oota meid kuidagi kergem jalutuskäik."

"Keegi ei ole [tulemuse üle] väga õnnelik, aga tuleb õnnitleda debütante. Nende jaoks ei olnud lihtne. Need kaks väravat annavad meile kindlasti Valgevene mänguks positiivset hoogu juurde. Kui suutsime lüüa Tšehhile kaks väravat, siis miks mitte lüüa neid ka Minskis. Proovime lihtsalt kaitses olla natuke kindlamad."

Eesti peab järgmise MM-valikmängu laupäeval, kui Minskis minnakse vastamisi Valgevenega. Kohtumise otseülekanne algusega kell 18.45 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.