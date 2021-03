Vassiljev: mõne mängijaga puutun esimest korda kokku

Eesti jalgpallikoondist tabas EM-valikmängude eel ootamatu tagasilöök, kui positiivse koroonaproovi tõttu oli suur osa meeskonnast sunnitud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni siirduma. Koondise kapten Konstantin Vassiljevi sõnul on olukord keeruline, kuid mängijatel ei jää muud üle, kui kohaneda.

"Pärast õhtusööki hakkas kogu olukord arenema ja juba sel hetkel oli aru saada, et tuleb mingi raskem uudis. Päris hilisõhtul tuli mängijatele esimene teade, mis hakkab öösel toimuma. Meie ei saa midagi teha. Peame kiiresti kohanema. Kes on kohal, lähevad mängule ja peavad endast maksimumi andma," selgitas Vassiljev öiseid arenguid ERR-ile.

"Ei saa öelda, et need muudatused meeskonda ei mõjuta," tunnistab koondise kapten. "Treenerid, mängijad ja kogu personal jääb ju siia. See ei ole tavaline olukord. Proovime seda mõju aga pooleteise päevaga minimaliseerida ja püüame olla mänguks maksimaalselt valmis."

Koondist ei saa Poolas juhendada ka peatreener Thomas Häberli, keda asendab U-21 meeskonna juhendaja Martin Reim. "See, milleks uue peatreeneriga valmistusime, seda ei saa nüüd kohe planeeritud koosseisus proovile panna. Mängijad kes on siin, saavad aga nüüd oma võimaluse."

Ehkki koondise uuenenud koosseisus on mitmeid potentsiaalseid debütante, leiab sealt ka kogenumaid mängumehi. "Mõne mängijaga olen rohkem kursis, mõnega puutun esimest korda kokku," kommenteeris Vassiljev koosseisu. "On ka kogenud mehi, nagu Sander Puri, Andre Frolov ja Ilja Antonov. Päris suvalised vennad pole ka kohal."

Eesti võõrustab Tšehhit Poolas Lublinis 24. märtsil kell 21.45. Valgevenega mängitakse võõrsil 27. märtsil kell 19. Maavõistluses Rootsiga kõlab avavile 31. märtsil kell 18.45. Kõiki kolme mängu saab jälgida ETV2 vahendusel.