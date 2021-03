Eesti ja Tšehhi jalgpalli MM-valikmäng viidi Tallinnast üle Poola

Vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele on välitingimustes lubatud spordivõistluste korraldamine, kui osaleb koos korraldajatega kuni 100 isikut. Jalgpalli MM-valikmängu korraldamiseks UEFA nõuete järgi on tarvis, et staadionil oleks minimaalselt 150 isikut.

150 inimese hulka kuuluvad 46 jalgpallurit (kahe võistkonna peale kokku põhi- ja varumängijad), ligi 40 personali liiget (treenerid, meditsiiniline personal, varustajad), neli kohtunikku, üks mängu delegaat, üks kohtunike vaatleja, ca 15 korraldusega seotud inimest, kaheksa UEFA esindajat, neli päästetöötajat, viis kiirabi töötajat, neli politseinikku, turvatöötajad, teletöötajad ja ajakirjanikud.

Jalgpalli MM-valikmängudeks on staadion koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jaotatud eraldatud tsoonideks selliselt, et eri tsoonis olevad inimesed omavahel kokku ei puutu. See tähendab, et ühes tsoonis viibivate inimeste hulk ei ületa mistahes hetkel kriitilist piiri. Teisisõnu on välistatud rohkemate isikute kokkupuude, kui praegune piirmäär seda lubab. Sisuliselt oleks rohkem kui 14 000 inimest mahutaval staadionil paralleelselt olnud kuni kolm maksimaalselt 50 osalejaga tsooni, mille vahel inimesed ei oleks segunenud.

Mängijatele, kohtunikele, UEFA ametnikele, sportlikule personalile ja korraldajatele on osalemise eeldus negatiivne koroonaviiruse test, kõigile on kohustuslik näomaski kandmine ja distantsi hoidmine.

Eesti Jalgpalli Liit taotles läbi kultuuriministeeriumi terviseametilt ja vabariigi valitsuselt erisust, millega oleks lubatud staadionile 100 inimese asemel 150. Terviseamet nimetatud soovi ei toetanud ja lähtuvalt sellest otsustas valitsus erisust mitte teha. UEFA-ga konsulteerimise järel lepiti kokku, et Eesti – Tšehhi MM-valikmäng peetakse Poolas Lublinis. Muudatus läheb Eesti Jalgpalli Liidule maksma ligi 300 000 eurot, mille hulgas on koondise ja korraldajate reisimine, staadioni rent ja muud mängu korraldusega seotud kulud.

Eesti – Tšehhi MM-valikmäng algab 24. märtsil kell 19 Eesti aja järgi. Otseülekannet mängust näitab ETV2 ja ERR-i spordiportaal.