Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

Naiste jalgpalli MM-valikturniir: Eesti - Leedu
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis jätkas laupäeval MM-valikturniiri ning teenis A. Le Coq Arenal Lisette Tammiku suurepärasest kauglöögist Leedu üle võidu.

Eestlannad jäid pärast poolt tundi kaotusseisu, kui VIlte Švarcaite kauni kauglöögiga külalised juhtima viis. 12 minutit hiljem jõudsid eestlannad aga viigini, kui Mari-Liis Lillemäe ise suurepärase löögiga skoori tegi.

Pärast poolajapausi dikteerisid mängutempot külalised, 63. minutil ragises ka Eesti väravapost. Eestlannad jäid surve alla, ka üleminutitel, aga kolmandal üleminutil võideti veel pall ja koosseisu naasnud Lisette Tammik sai võimaluse kaugelt proovida. Ta poleks saanud palli paremini tabada ning Leedu väravavõrk sahises teist korda.

Suurepärase 2:1 võidu teeninud Eesti jaoks oli see teine võit valikgrupis ning sellega kerkiti teisele kohale. Liidriks on üheksa punktiga Bosnia ja Hertsegoviina, eestlannadel on seitse punkti, Leedul samuti seitse ja Liectenstein pole punktiarvet avanud.

Eesti jätkab 5. juunil, kui võõrsil minnakse taas vastamisi Liechtensteiniga. Neli päeva hiljem võõrustatakse Bosnia ja Hertsegoviinat mängus, mis võib selgitada alagrupi võitja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

19:16

FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti Uuendatud

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

14:20

Viimase kümne minutiga kolm väravat löönud Welco jätkab esiliigas täiseduga

12:43

Tammik kuulub valikmänguks Leeduga taas koondise koosseisu

10:24

Lampard aitas Coventry 25 aastat kestnud ootuse järel taas kõrgliigasse

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

17.04

Chelsea ja Moises Caicedo sõlmisid uue lepingu

17.04

Donetski Šahtar teeb taas suurepärast eurohooaega

17.04

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

17.04

Neidude koondiste treeneritetiimid said komplekteeritud

17.04

Kiire punane muutis Porto olukorra Inglismaal keeruliseks

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

16.04

Saalijalgpallikoondise peatreener Mikko Kytölä: eesmärk oli teha ajalugu

16.04

Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

16.04

Manchester City kapten lahkub hooaja lõpus klubist

20:27

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

19:54

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

19:31

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18:24

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

17:42

Järvejooksude juubelihooaja avaetapi võitsid Allase ja Bell

16:47

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

16:14

Kaljulaid piirdus judo EM-il ühe matšiga, ainsana teenis võidu Dikajev

15:40

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

14:59

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

13:33

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

13:16

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

11:55

India sai ka teise maletaja MM-tiitlimatšile

11:37

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

10:52

Zirk tõusis Bergenis Euroopa hooaja edetabelis kuuendaks

09:36

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

