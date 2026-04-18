Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

Eestlannad jäid pärast poolt tundi kaotusseisu, kui VIlte Švarcaite kauni kauglöögiga külalised juhtima viis. 12 minutit hiljem jõudsid eestlannad aga viigini, kui Mari-Liis Lillemäe ise suurepärase löögiga skoori tegi.

Pärast poolajapausi dikteerisid mängutempot külalised, 63. minutil ragises ka Eesti väravapost. Eestlannad jäid surve alla, ka üleminutitel, aga kolmandal üleminutil võideti veel pall ja koosseisu naasnud Lisette Tammik sai võimaluse kaugelt proovida. Ta poleks saanud palli paremini tabada ning Leedu väravavõrk sahises teist korda.

Suurepärase 2:1 võidu teeninud Eesti jaoks oli see teine võit valikgrupis ning sellega kerkiti teisele kohale. Liidriks on üheksa punktiga Bosnia ja Hertsegoviina, eestlannadel on seitse punkti, Leedul samuti seitse ja Liectenstein pole punktiarvet avanud.

Eesti jätkab 5. juunil, kui võõrsil minnakse taas vastamisi Liechtensteiniga. Neli päeva hiljem võõrustatakse Bosnia ja Hertsegoviinat mängus, mis võib selgitada alagrupi võitja.