Vassiljev püüdis Jäägeri kinni ja on Klavanile väga lähedal

36-aastane Vassiljev tõusis nüüd samale pulgale eelmise hooaja järel karjääri lõpetanud Enar Jäägeriga, keda peaks küll ees ootama veel lahkumismäng. On tõenäoline, et koondisepausi lõpuks saab Vassiljev kätte ja ehk isegi möödub 35-aastasest keskkaitsjast Ragnar Klavanist, kes on pidanud 127 koondisematši, kirjutab Soccernet.ee.

Eesti rekordinternatsionaal on 157 kohtumisega praegune koondise peatreeneri kohusetäitja Martin Reim. Marko Kristal pidas 143 mängu ja esikolmiku lõpetab 134 lahinguga Eesti praegune abitreener Andres Oper, pallurina koondise läbi aegade suurim väravakütt 38 tabamusega.

Eesti koondise eest enim mänge pidanud jalgpallurid:

157 - Martin Reim

143 - Marko Kristal

134 - Andres Oper

127 - Ragnar Klavan

126 - Konstantin Vassiljev

126 - Enar Jääger

120 - Mart Poom

115 - Dmitri Kruglov

115 - Kristen Viikmäe

114 - Raio Piiroja

Sajaliste klubis on veel ka Joel Lindpere (107), Aleksandr Dmitrijev (106) ja Indrek Zelinski (103).

