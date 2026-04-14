Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu

Eestlannad dikteerisid A. Le Coq Arenal toimuvas kohtumises mängutempot sisuliselt terve avapoolaja vältel ning valdasid palli Flashscore'i andmeil 73 protsenti ajast ja tegid raamidesse neli lööki.

Tabamuseni jõuti alles kaks minutit enne poolaja lõppu, kui Lisandra Rannasto kontrarünnakul karistusala joonel maha võeti, mille peale määrasid kohtunikud võõrustajale penalti. Vlada Kubassova realiseeris 11 meetri pealt ning eestlannad läksid poolajapausile 1:0 eduseisul.

Liechtenstein tuli aga riietusruumist välja hea hooga ning Šveitsi kõrgliigas mängiv Joy Nzengula Steck tõi 49. minutil ilusa kauglöögiga tabloole viigi. Eestlannade olukord läks seejärel keeruliseks, kui Annagret Kala 61. minutil vastaste vasturünnaku veaga maha võttis ning sellega punase kaardi teenis. Järgnenud olukorrast väravat ei sündinud, kuid Eesti pidi viimased pool tundi mängima arvulises vähemuses.

70. minutil ohustas Steck taaskord väravat, kuid Katarina Elisabeth Käpa sai veel kaugemale löögile näpud vahele. Võõrustaja tekitas 81. minutil teravust, aga külaliste väravavaht tegi samuti head tööd ning realiseerida ei õnnestunud. Pidev surve kandis lõpuks ikkagi vilja, kui terve mängu kõvasti tööd teinud Katrin Kirpu 84. minutil vastase üle jooksis ning võiduvärava lõi.

Enne mängu tunnustati kaptenipaela kandvat Kelly Rosenit, kellest sai seitsmes mängija, kes 100 korda Eesti koondist esindanud. Rosen tegi debüüdi 2014. aastal ning lõi 2017. aastal Bahreini vastu oma koondisekarjääri ainsa värava.

Eesti jätkab MM-valiksarja laupäeval, 18. aprillil, kui külla sõidab Leedu.