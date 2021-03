Mets: mänguvorm hakkab muutuma selliseks nagu soovin ja end mäletan

Mets liitus Saudi Araabia meeskonnaga eelmise aasta septembris, mis tähendas, et eestlasel tuli mängida puhkuseta poolteist aastat järjest. Sellest tingituna tuli Metsal vahepeal tegeleda tagareielihase venitusega.

"Arvan, et oli ülekoormusvigastus. Peale seda olen ilusasti taastunud ja arvan, et mänguvorm hakkab minema selliseks nagu soovin ja millisena ennast mäletan. Hea meel, et asjad liiguvad praegu mõistlikus suunas," rääkis Mets intervjuus ERR-ile.

Milline on Saudi Araabia kõrgliiga tase? "Taset on keeruline võrrelda. Mängustiil on hästi ründav ja hästi lahtine ning võib-olla mitte nii distsiplineeritud kui Euroopas," mõtiskles Mets. "Mängijatele meeldib rohkem rünnata ja kaitses pole need asjad nii organiseeritud kui Euroopas. Võrreldes Euroopaga on mäng lahtisem."

Eesti koondisel on uus peatreener Thomas Häberli. "Olen igasuguseid treenereid kohanud oma karjääris, kellel on oma nägemus asjadest. Mul pole probleemi end ümber lülitada või häälestada tema nõuete järgi," ütles Mets. "Ta tutvustas põgusalt oma mõtteid ja taktikalist nägemust koosolekul. Minu jaoks on kõik väga tehtav!"

Koroonaviirus on räsinud Eesti koondist ja Poola sõidab natuke eksperimentaalne koosseis. Kui palju mõjutab see mängu Tšehhi vastu? "Ei usu, et see mõjutab meie mängu. Meil on olemas mängijad, kes suudavad edukalt asendada neid, kes puudu on. Ma ei näe siin hetkel murekohta," kinnitas Mets, kelle sõnul pole probleemiks ka mängu toimumine Tallinna asemel Poolas. "Kui nii on otsustatud, siis tuleb seda austada. Meie mäng on Poolas, valmistume selleks, et seal kodumängu mängida."

Milline on aga Eesti esimene vastane, Tšehhi jalgpallikoondis? "Ausalt öeldes ei ole hetkel Tšehhi koondise mängu vaadanud. Tean nende mängijaid ja nad on kindlasti kõrgetasemeline koondis. Täiendav informatsioon ja videoklipid hakkavad meieni alles jõudma."