Häberli ebatavalisest koondiseaknast: kokkuvõttes olen pettunud

Lõppenud koondiseaknas pidas Eesti koondis kolm kohtumist: MM-valiksarjas kaotati 2:6 Tšehhile ja 2:4 Valgevenele, seejärel alistuti maavõistlusmängus Rootsile 0:1. Kõigis kolmes mängus oli ajutiselt juhendaja rollis endine peatreener Martin Reim, kes määrati ametisse pärast seda, kui pool meeskonnast ning treenerid eneseisolatsiooni suunati.

"Kokkuvõttes olen pettunud, sest pidime MM-valiksarja alustama olukorras, kus me polnud teistega võrdses olukorras. Tšehhi-mäng mind nii väga ei häiri, aga mäng Valgevenega jääb kripeldama, sest tegu on vastasega, kellest oleme võimelised jagu saama ja keda tahtsime kindlasti võita," kommenteeris Häberli Soccernet.ee-le.

"Olen pettunud, et ma ei saanud sellest tähtsas mängus ise meeskonda juhendada ja et me ei saanud parimaid mängijaid kasutada. Kokkuvõttes polnud see kõik aga ikkagi normaalne, ent asjad on nii nagu nad on… Meie eesmärk on mängida jalgpalli, aga Eesti parimad mängijad istusid kümme päeva isolatsioonis ja lendavad nüüd koduklubide juurde tagasi."

Eesti meeste jalgpallikoondis peab järgmised mängud juunis, mil Balti turniiri raames kohtutakse Leedu ja Lätiga.

