Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest

Eesti jalgpallikoondis alistas Balti turniiri kohtumises kodusel A. Le Coq Arenal Leedu 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 80. minutil vahetusest sekkunud Karel Mustmaa, kes sai kirja oma debüütvärava koondises ning tõi sellega Eestile väärt võidu.

80. minutil jõudis Eesti lõpuks teenitud väravani. Rocco Robert Shein leidis karistusalas täpse sööduga Mattias Käidi, kes suunas palli omakorda paremale Mustmaale. Vahetusest sekkunud ründaja jõudis pallini enne väravavahti ning tõstis selle terava puutega võrgu alla. Mustmaa jaoks oli tegemist debüütväravaga A-koondises. Seejuures jätkas 20-aastane ründaja head hoogu, sest alles nädalavahetusel lõi ta Eesti U-21 koondise eest Balti turniiri kohtumises Leedu vastu kaks väravat.

Avapoolaeg A. Le Coq Arenal möödus Eesti jaoks positiivses võtmes. Eesti on mänginud enesekindlalt, hoidnud tempot kõrgel ning loonud mitu head võimalust. Eriti aktiivsed on olnud Tony Varjund ja Vlasi Sinjavski, kelle teravad läbimurded on Leedu kaitsele korduvalt probleeme valmistanud.

Parim võimalus tekkis 21. minutil, kui Varjund murdis suurepärase individuaalse aktsiooni järel läbi kolmest vastasest ning leidis sööduga Saarma. Viimase terava löögi tõrjus aga Leedu väravavaht Tomas Švedkauskas.

Mäng on olnud ka emotsionaalne. 12 minuti jooksul on saadud 5 kollast kaarti - kaardid said Gvidas Gineitis, Patrik Kristal, Justas Lasickas, Robi Saarma ja Sinjavski.

Enne mängu:

Eesti kohtus tänavuse Balti turniiri poolfinaalis Fääri saartega ning võitis Tony Varjundi väravast 1:0, Leedu alistas aga 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Läti.

Eelmisel, 2024. aastal toimunud Balti turniiril läksid Eesti ja Leedu omavahel vastamisi finaalmängus. Toonane normaalaeg lõppes 1:1 viigiga – Eesti väravaautoriks oli Mark Anders Lepik – ning penaltitega oli Eesti 4:3 üle.

Eesti on võitnud viimasest kolmest Balti turniirist kaks – 2021. ja 2024. aastal. Üks turniir peeti ka 2022. aasta sügisel, toona võidutses külaliskoondisena võistlema saabunud Island.

Eesti koondis mängus Leeduga:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 46/0

22 Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

12 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 49/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 43/0

24 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/3

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1

19 Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 8/0

26 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 8/0

18 Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1

3 Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

13 Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 65/11

21 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1

17 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 24/0

8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 20/1

7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 15/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 13/0

Ründajad

11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 4/0

25 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

16 Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 1/1

Peatreener: Jürgen Henn

Leedu koondis mängus Eestiga:

Väravavahid

1 Arnas Voitinovičius (30.08.2006) – Benfica (POR) 0/0

12 Tomas Švedkauskas (22.06.1994) – Kaunase Žalgiris 18/0

23 Ignas Plūkas (08.12.1993) – Sudava 1/0

Kaitsjad

2 Artemijus Tutyškinas (08.08.2003) – NK Celje (SVN) 23/0

3 Edgaras Utkus (22.06.2000) – Al-Kholood (KSA) 26/0

5 Žygimantas Baltrūnas (11.03.2002) – Sudava 2/0

13 Justas Lasickas (06.10.1997) – HNK Rijeka (CRO) 70/3

18 Vilius Armalas (21.07.2000) – MTK Budapest (HUN) 10/0

19 Klaudijus Upstas (30.10.1994) – Vilniuse Žalgiris 14/0

20 Ričardas Šveikauskas (09.04.1997) – FK TransINVEST 0/0

Poolkaitsjad

4 Edvinas Kloniūnas (28.06.1998) – FK TransINVEST 1/0

6 Modestas Vorobjovas (30.12.1995) – Istnbulspor (TUR) 51/1

8 Matijus Remeikis (28.03.2003) – Hegelmann 5/0

10 Tomas Kalinauskas (27.04.2000) – Roda JC (NED) 11/0

11 Arvydas Novikovas (18.12.1990) – Riteriai 97/12

15 Gvidas Gineitis (15.4.2004) – Torino (ITA) 31/5

16 Lukas Michelbrink (15.04.2005) – Energie Cottbus (GER) 3/0

17 Domantas Šluta (01.10.2004) – FK TransINVEST 1/0

22 Vaidas Magdušauskas (02.12.2003) – Banga 1/0

Ründajad

7 Eligijus Jankauskas (22.06.1998) – H Rishon leZion (ISR) 13/0

9 Meinardas Mikulėnas (09.07.2002) – Sudava 1/0

14 Armandas Kučys (27.02.2003) – NK Celje (SVN) 18/6

21 Motiejus Burba (10.08.2003) – Kaunase Žalgiris 5/0

24 Ignas Venckus (17.07.2001) – Banga 0/0