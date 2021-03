Värske peatreener Thomas Häberli liiga pikalt ette ei mõtle ja soovib analüüsida olukorda mäng-mängult. "Ootame mängu ja vaatame, kuidas meie plaanid platsil töötavad. Oleme pisut ootusärevil, aga eks näis, mis saama hakkab."

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on koondis tavapärasest pisut suurem, koosnedes koguni 27 mängijast. "Peame mõtlema paljudele erinevatele võimalustele: plaan A, plaan B...," lausus Häberli pressikonverentsil. "Organiseerimine on raske ja kuni esmaspäevani võib miskit juhtuda, aga oleme positiivsed ja loodame, et saame esmaspäeval kõigi mängijatega alustada."

Praegu viibivad eneseisolatsioonis Henrik Ojamaa, Martin Miller, Märten Kuusk, Matvei Igonen ja Markkus Seppik, kelle liitumine koondisega selgub tuleva nädala kolmapäevaks. Kui keegi neist peab siiski puuduma, on Häberlil ka varuvariante. See küll sõltub, kes täpselt eemale peaks jääma. "Loodame, et need viis saavad liituda, aga muidugi on meil ka asendajad," ütles šveitslane.

Endiselt puudub koosseisust Cagliari keskkaitsja Ragnar Klavan, kes on viimastel aastatel olnud hädas vigastustega. "Olime ühenduses ja mitte ainult ühe korra. Ta mängis ühe mängu, aga tundis ikkagi midagi ja leidsime, et liiga vara on veel rahvuskoondise osas otsust langetada," lausus Häberli.

Kuidas mängijaid kolme kohtumise peale jaotada, pole Häberli veel täpselt mõelnud. "Minu jaoks on iga mäng tähtis. Loomulikult kaks esimest pisut rohkem, aga tahame iga mängu mängida parima koosseisuga. Vaatame mäng-mängult. Esimene mäng on Tšehhi vastu ja siis vaatame, kellega mängime teises mängus. Me ei mõtle liiga palju Rootsi mängule."

Eestis veedetud aja jooksul on Häberlil õnnestunud näha ka mõnda Premium liiga kohtumist, kuigi hooaja algus on kulgenud üle kivide ja kändude. Tema sõnul on avaldub neis tasemevahe ülemiste ja alumiste tiimide vahel, mis väikeriigis on muidugi mõistetav. "Rohkem konkurentsi oleks hea, aga peaksime paremini kaitsma, kogu meeskonnaga. Seda tuleb arendada," tõi ta välja.