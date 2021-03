Reim: ühegi mängija kohta ei saa halba öelda

"Isegi praeguses olukorras mõtlesime siia tulles, mismoodi oleks võimalik vähemalt punkti peale mängida, kuid samas teadsime, et see tuleb meie jaoks väga keeruline kohtumine," kommenteeris Reim pärast kohtumist. "Ma ei saa ühegi mängija kohta öelda halba sõna. Loomulikult oli olukordi, kus positsioonivalik või üks ühele duellides jäädi hätta, aga see oli reaalsus. Väljakul olnud noored mängijad ja debütandid andsid endast maksimumi."

Positiivse poole pealt tõi Reim välja Eesti realiseerimise. Väheste võimaluste juures suudeti skoorida kahel korral.

"Eesti koondisel on ju alati hea märk, kui suudad väravaid lüüa. See realiseerimine oli suhteliselt hea, lüüa kolmest neljast momendist kaks ära pole paha. Loomulikult on raske mänge võita, kui endale nii palju lüüa lased. Eks istume treeneritega nüüd maha ja räägime asjad lahti, mis oli hea ja mis halb. Kõige lihtsam on hetkel öelda seda, et maksimum, mis mängijatel sees, üritati anda. Vead, mis väga tugeva vastase vastu olid, tuleb klaarida järgmises mängus ära ja proovida oma kaitse lukku saada."

Reimi sõnul lähtuti mängus peatreener Thomas Häberli ja tema personali eelnevalt paika pandud mänguplaanist. Enim arutleti väravavahi valiku üle.

"Õigetel koondise treeneritel olid tegelikult need plaanis valmis tehtud. Kindlasti need viimastel päevadel palju muutusid, sest koosseis muutus. Eeltöö oli neil aga tehtud ja ka algkoosseis paika pandud. Loomulikult nad küsisid ka meie arvamust, sest olime mängijatega koos. Küsimus oli võib-olla selles, et kes väravas alustab. Jäime lõpuks selle juurde, et toetuda kogemusele, sest kaitseliin oli väga noor ja kokku mängimata. Eelistasime Karl Andre Vallneril Mihkel Aksalu."

Eesti peab järgmise MM-valikmängu laupäeval, kui Minskis minnakse vastamisi Valgevenega. Kohtumise otseülekanne algusega kell 18.45 on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.