Tartu maratoni peakorraldaja saab viimaks ka ise osalejamedali

Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk hoiab traditsiooni rada nädal enne maratoni põhipäeva isiklikult läbi sõita. Esmakordselt pärast 1999. aastat oli Kelgul tema enda sõnul võimalus nii-öelda ausalt välja teenida Tartu maratoni osalejamedal, sest pühapäeval läbis Kelk raja ametlikul virtuaalsõidul osalejana. Seda originaalsel 63-kilomeetrilisel trassil, kus peetakse ka 47. Tartu Maraton.

"Kuigi see varurada on ka olemas, ei ole meil mitte mingit vajadust seda kasutusele võtta. Lumeolud on üle Eesti suurepärased ja ilmaprognoosid on sellised, et miski ei näita, et loodus peaks kuidagi sekkuma Tartu maratoni toimumisse või mittetoimumisse," kinnitas Kelk ERR-ile.

Käesolev talv on Euroopas pakkunud ka väga karge pakasega maratone, ent hirmu, et 21. veebruaril ohtlikult külmaks läheks, praegu pigem ei ole. Nädala teiseks pooleks prognoositakse üsna ideaalset suusailma. Pikale maale on ennast praegu kirja pannud umbes kaks ja pool tuhat ning lühikesele maale tuhatkond suusasõpra. Lisanduvad veel virtuaalsõidust ja laste virtuaalsõitudest osavõtjad.

"Kui seda pilti kokku panna, tiksub tasapisi ikkagi sellise 5000 osalejaga Tartu maraton, aga ajastu kohaselt igaüks kuskil eri nurgas," sõnas Kelk.

Milline on aga seis välisvõistlejate osas? Eestisse jäi maratonivõit viimati 2005. aastal, kui triumfeeris Raul Olle. "Tippsuusatajatest pole praegu ei kippu, ei kõppu. "Eeldatavasti on eliitseltskonnas eestlased seekord kõige kõvemad," lisas peakorraldaja.

Välisriigi tähisega võistlejaid peaks sadakonna ringis siiski tulema. Näiteks on Kelgu sõnul ennast kirja pannud umbes 30 Eestis teenistuses olevat NATO pataljoni britist sõdurit.