Tartu maratonil tänavu suurt ühisstarti ei toimu

"Esimene oodatus oluline muudatus on see, et ei ole üks suur massistart, vaid on 500-sed stardigrupid iga 15 minuti tagant. See loodetavasti natuke leevendab tungi starti tulla," lausus peakorraldaja Indrek Kelk ETV saatele "Ringvaade".

"Esimene start on ikka 9.00 nagu ta on olnud. Kui esimesele stardigrupile antakse stardipauk, hakkab aeg jooksma. Kõigil teistel startidel hakkab aeg jooksma üle stardijoone libisedes."

"Stardijoonele saavad andurid, kokku saab 16 suusajälge ja ruumi peaks olema piisavalt. See peaks aitama kaasa sellele, et ei ole kõigil vaja tungelda stardipaugu hetkeks stardijoonele, vaid võib võtta rahulikumalt," jätkas Kelk.

"See võib kaasa aidata ka sellele, et esimesed tõusud ei ole nii ülerahvastatud nagu varasemalt. Ma arvan, et 500-sed grupistardid mäsu esimestel kilomeetritel võrreldes varasemate aastatega leevendavad kõvasti."

Tartu maraton leiab aset järgmise nädala pühapäeval ehk 21. veebruaril. "Inimesed on rõõmuga tulemas, aga neid ei ole nii palju, kui sellist talve arvestades võiks olla," ütles Kelk.

"Eks selline hirm ja ebakindlus on päris suur ning otsuste viimase hetke peale jätmine. Midagi pole teha, see on täiesti mõistetav ka."

Võrreldes tavapärasega puuduvad aga välismaalastest tippsõitjad ja see annab lootust, et üle aastate jääb võit taas Eestisse. Tatjana Mannima võitis viimase Eesti naisena 2015. aastal ja meestest jääb eelmine triumf 2005. aastasse, kui võidupärja sai kaela Raul Olle.