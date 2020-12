Indrek Kelk: Tartu maraton toimub iga ilmaga

Kui varasemalt on Tartu maratoni toimumise küsimärgi alla seadnud lume puudumine, siis tänavu tuleb lisaks sellele arvestada ka viiruse levikust tulenevate piirangutega. Neljapäevase seisuga on Tartu maratonini jäänud üle kahe ja poole kuu ning korraldajad mängivad läbi erinevaid variante ja kinnitavad, et maraton toimub iga ilmaga.

Ainult ilmataadi lahkusele ning sellele, et kroonviirus ühtäkki täiesti ära kaoks, lootma ei jääda. "Kehvade lumeolude korral on meil varasemate kogemuste põhjal tagavaraplaanid olemas," nendib Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk. Tänavu tuleb lisaks ilmale arvestada kroonviiruse levikuga, ka selle osas on maratonikorraldajatel juba teatavad kogemused möödunud kevadest ja sügisest. "Suhtleme Terviseametiga ning oleme valmis taotlema valitsuselt eriluba Tartu maratoni toimumiseks," lisab ta.

Esmakordselt saab osaleda virtuaalselt, valikusse lisandub uus ja lühem distants

Peakorraldaja julgustab suusasõpru, et kindlasti on mõtet end juba registreerida, sest võita on rohkem kui kaotada. "Esiteks lood registreerimisega mõjusa eesmärgi ja stiimuli, mis motiveerib sind igapäevaselt rohkem liikuma, et maratonipäeval kehaliselt valmis olla ja sõit hea tundega läbida. Varasema registreerimise puhul on ka osavõtutasu 50% soodsam, kui vahetult enne maratoni. Kui peaks tulema tõesti teine sama niru talv nagu oli eelmine ja originaalrajal ei ole võimalik rakendada ühtegi lühendatud suusaraja varianti, siis on võimalik osaleda kas virtuaalselt ehk kaugosalusega, leides lumevõimaluse endale sobivas kohas või osaleda Tartu maratoni matkal."

"Kui peaks juhtuma, et lumeolud küll võimaldavad, aga viirusetõrje piirangute tõttu ei lubata siiski Tartu maratoni korraldada, jääb alles virtuaalosalemine ja seda saab teha kas Tartu maratoni originaalrajal või mõnes muus endale sobivas asukohas. Oluline on siinjuures mitte unustada, et kui reaalselt ei ole võimalik Tartu maratoni korraldada (lume puudumine või riiklikud piirangud), siis tagastatakse kõikidele registreerinutele 50% osavõtumaksust ja teise 50% eest on võimalik valida kas matk või virtuaalsõit".

Kõige suurem sisuline muudatus eeloleval maratonil on 16 km distantsi lisandumine, mis toimub 14. veebruaril paralleelselt Tartu teatemaratoni ja "Avatud Raja" sõiduga ning mida on võimalik läbida nii klassikalises kui ka vabas tehnikas. "Oleme mitmeid aastaid otsinud lahendust, kuidas Tartu maratonile saaks juurde liita veel ühe lühema distantsi vähem kogenenud suusasõprade jaoks, kuid põhipäeval samal rajal tuhandete pikemate distantside suusatajatega ei ole see võimalik, sest siis ei saa tagada kõikideks startideks kvaliteetset rada," selgitab Kelk uue distantsi lisandumist.

Võimalikud variandid 2021. aasta Tartu maratoniks

1. Lumi on ja üritust saab korraldada

Tartu maraton toimub täies mahus ehk 63, 31 ja 16 km distantsidega, soovijad saavad läbida virtuaalsõidu.

2. Lumeolud on halvad, kuid üritust on lubatud korraldada

Sellisel juhul on mitu varianti – lühendada originaalradu või korraldada suusasõit kunstlumega ringidel. Sellisel juhul muudetakse ka virtuaalsõidu distantsid lühemaks.

3. Lund ei ole, suusatada ei saa, kuid üritust on lubatud korraldada

Sellisel juhul asendub suusatamine matkaga. Paralleelselt toimub ka Tartu maratoni virtuaalüritus.

4. Kroonviiruse leviku tõttu ei ole lubatud üritust korraldada, kuid lund on

Toimub ainult kaugosalusega ehk virtuaalne Tartu maraton. Sõita võib nii Tartu maratoni originaalrajal kui ka endale sobivas kohas.

5. Kroonviiruse tõttu ei ole lubatud üritust korraldada ning lund ka pole

Kui rakendub kõige kehvem stsenaarium ehk pole lund ning viiruse tõttu ei saa üritust korraldada, toimub virtuaalne Tartu maraton. Korraldajad annavad jooksvalt teada, millised on need spordialad, mida saab virtuaalselt suusatamise asemel teha (jooks, matkamine, rattasõit vm).